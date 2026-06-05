Et udstyr, der ligner den type, der bruges i Ukraine-krigen, er blevet set i Rumænien. Dronen er ikke en del af det rumænske forsvars udstyr, men ligner den type, der bruges i krigen. Andre lande, der har oplevet lignende situationer, er Letland, Estland og Litauen, der alle ligger nord for Ukraine, mens Rumænien ligger syd for.

Det rumænske forsvarsministerium har oplyst, at en drone, der er blevet set i Rumænien , ikke er en del af det rumænske forsvars udstyr. Dronen ligner imidlertid den type, der bruges i Ukraine-krigen.

Andre lande, der har oplevet lignende situationer, er Letland, Estland og Litauen, der alle ligger nord for Ukraine, mens Rumænien ligger syd for. Billedet af dronningen er fra serien Reigning Queens og er sammen med et Andy Warhol-billede af britiske dronning Elizabeth blevet sat til salg. To mænd er blevet dømt for at have solgt over 1.000 falske Apple-produkter i deres forretninger.

En 32-årig mand blev dømt for at have solgt 409 forfalskede Apple-produkter gennem sin butik Refix ApS, mens en 35-årig mand blev dømt for at have solgt 754 forfalskede Apple-produkter gennem sine tre butikker i kæden Topfone ApS. En kvinde kørte ind i et hus med sit mindreårige barn i bilen, og kvinden blev sigtet for at have kørt under påvirkning af enten alkohol eller stoffer. Den største bekymring er stigende brændstofpriser, fordi brændstof udgør 25-30 procent af flyselskabernes omkostninger.

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Et flertal i Repræsentanternes Hus stemte for amerikansk støtte til Ukraine og for at lave nye sanktioner mod Rusland





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