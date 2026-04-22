Drone-sag genopstår og presser på for valg: Løkke kritiserer Frederiksen

Nye dokumenter afslører, at regeringen havde flere udkast til en redegørelse om drone-episoden i Københavns Lufthavn længe før valget, hvilket rejser spørgsmål om åbenhed og troværdighed. Sagen skaber politisk uro og øger presset for et folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen har rettet en tydelig kritik mod Mette Frederiksen , samtidig med at presset for et folketingsvalg intensiveres. Denne udvikling sker i kølvandet på nye afsløringer omkring den mystiske droneepisode, der i februar 2022 lammede driften i Københavns Lufthavn og skabte betydelig bekymring i befolkningen.

Sagen, der oprindeligt blev præsenteret som en potentiel sikkerhedstrussel af alvorlig karakter, har nu genvundet opmærksomhed, da interne dokumenter, tilgængelige for Berlingske og Frihedsbrevet, indikerer, at udkast til en redegørelse om hændelsen eksisterede længe før valget, men gentagne gange blev udsat. Denne forsinkelse og de mange udkast rejser spørgsmål om regeringens åbenhed og ærlighed omkring situationen. De lækkede dokumenter antyder, at der var en bevidst strategi om at fremstille en mere alvorlig situation, end den reelt var.

Ifølge politisk analytiker Henrik Qvortrup kan denne sag have betydelige konsekvenser for Venstres position i de igangværende regeringsforhandlinger. Han understreger, at hvert politisk signal i øjeblikket vejes nøje, og at denne sag kan svække Venstres forhandlingsstyrke. Kritikken går specifikt på den måde, hvorpå truslen blev kommunikeret til offentligheden. Dengang blev der skabt et billede af en umiddelbar og alvorlig fare, hvor Rusland blev fremstillet som en potentiel aggressor.

Denne krisefortælling blev maksimeret, og ansvaret placeres nu hos både Troels Lund, den daværende chef for PET, og Mette Frederiksen, som var statsminister på tidspunktet. Spørgsmålet er, om den oprindelige vurdering af truslen var overdrevet, og om offentligheden blev præsenteret for et forvrænget billede af situationen. Det er fortsat uklart, hvem der stod bag droneflyvningerne, og hvor omfattende truslen reelt var. Denne mangel på klarhed bidrager til mistilliden og skaber grobund for yderligere politisk uro.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, har udtrykt en grundlæggende mistillid til regeringens håndtering af sagen og opfordrer til en fuld og åben undersøgelse. Sagen om dronerne er ikke blot en teknisk eller sikkerhedspolitisk udfordring, men også en politisk minefelt. Den rejser fundamentale spørgsmål om regeringens ansvarlighed, åbenhed og troværdighed. Den potentielle politiske effekt er betydelig, da den kan påvirke den offentlige mening og dermed resultatet af et eventuelt folketingsvalg.

Lars Løkkes kritik af Mette Frederiksen er et tydeligt tegn på, at sagen bliver brugt som et politisk våben. Han antyder, at regeringen har forsøgt at skjule sandheden om hændelsen og manipulere offentligheden. Denne anklage er alvorlig og kræver en grundig undersøgelse. Udover de politiske konsekvenser er der også et spørgsmål om tillid til sikkerhedstjenesterne og deres evne til at håndtere potentielle trusler.

Hvis det viser sig, at PET har undervurderet eller misinformeret regeringen, kan det have alvorlige følger for organisationens fremtidige arbejde. Sagen understreger behovet for en stærk og uafhængig sikkerhedstjeneste, der kan beskytte Danmark mod både interne og eksterne trusler. Den fortsatte mangel på information og den politiske polarisering omkring sagen gør det vanskeligt at nå frem til en objektiv vurdering af, hvad der reelt skete i februar 2022.

Det er afgørende, at alle relevante dokumenter og vidnesbyrd bliver offentliggjort, så offentligheden kan danne sig et informeret billede af situationen. Den langvarige udsættelse af redegørelsen og de mange udkast rejser berettigede spørgsmål om, hvad regeringen forsøger at skjule. Sagen er et eksempel på, hvordan en tilsyneladende isoleret hændelse kan udvikle sig til en større politisk krise med potentielt vidtrækkende konsekvenser





DagensDk / 🏆 9. in DK

Drone-Episode Københavns Lufthavn Mette Frederiksen Lars Løkke Rasmussen Regeringsforhandlinger

