Drilsk vejr påvirker honningbiernes vilkår - Flickede vintre og vampyrmider truer pct af bifamilierne

Konstant fladøde vintre og et varmt efterår sætter en stor trussel om honningbiernes vilkår, hvilket påvirker sæsonens honningudbytte. En ny sæson i august for en biavler begynder, hvor man begynder at fodre bierne og tage honningen. Efteråret plejer at være køligere og giver nok foder til bierne over vinteren, men når efteråret pludseligt bliver varmere, fortsætter bierne med at summe og yngle, hvilket kan resultere i manglende foder til efteråret. Vindens kolde forår gør det svært for bierne at holde sig varme.

Tusindvis af millimeter tynde vinger sværmer ind og ud af bistaderne i Hadsten. Frem og tilbage fra blomster med pollen. En honningbi er en flittig lille fyr.

Hvor biavler Mikkel Sørensen på denne tid af året har omkring 40.000 honningbier, er der nu kun 30.000. Du kan ikke finde meget dårligere vejr, siger Mikkel Sørensen. Der er hvert år mange honningbifamilier, der ikke overlever vinteren. Det er ikke til at undgå, fortæller Ole Kilpinen, der er konsulent i Danmarks Biavlerforening.

Når den årlige vintertabsopgørelse er færdig, ser man typisk, at 10-15 procent af bifamilierne ikke overlever vinteren. Det er problematisk, og noget af det mest triste som biavler er da at komme ud og se, at bifamilierne ikke er overlevet vinteren, siger Ole Kilpinen. For en biavler begynder en ny sæson i august. Her tager man honningen fra bierne og fodrer dem til oktober.

Efteråret plejer at være køligere, og derfor er der nok foder til bierne over vinteren. Men når efteråret pludseligt bliver varmere, fortsætter bierne med at summe og yngle. Og det kan betyde, at der ikke er foder nok over vinteren. Samtidig kan det kolde forår gøre det svært for bierne at holde dem selv og deres biyngel varme.

For at bier har de bedste vilkår skal middeltemperaturen inde i bistadet være 35 grader. Den varme laver bierne selv ved at sitre med musklerne, så de får temperaturen til at stige. Men hvis der netop ikke er nok bier til at sitre, så falder temperaturen, og bierne lammes og dør. Ud over det drilske vejr er der også flyttet en dræber ind i honningbiernes hjem.

Den kom til Danmark i midten af 1980'erne og har siden da gnavet sig igennem både fuldvoksne honningbier og biyngel. Forestil dig, at der sidder en mide på dig på størrelse med en underkop. Den spiser af bierne, hvilket giver adgang for vira og bakterier, som gør bierne syge og slår dem ihjel, hvis ikke de behandles, siger Alice Schou Nørgaard, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

Samtidigt er varroa-miden også klog nok til at snige sig med ned under det beskyttende lag af voks, som honningbierne lægger over pupperne. Så inden den nye bi ser dagens lys, er den allerede blevet gnavet i og inficeret af varroa-miden, fortæller Alice Schou Nørgaard. Derfor behandler mange biavlere også deres stader med både myresyre og oxalsyre. Den sidstnævnte er også den syre, der findes i rabarber.

Og det kan slå miderne ihjel. Derfor ser danske biavlere også på, hvordan man gør i Sydeuropa, der har lunere vintre og stadig kan holde deres honningbier i live. Her kan man skabe en yngelpause, så dronningen ikke lægger æg. Ved at stoppe yngel kan varroa-midens livscyklus så gå i stå





