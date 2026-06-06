Driftsforstyrrelse i Jylland og skybrudsvarsler samt andre regionale nyheder

En samlet oversigt over nyheder fra Jylland om internetforstyrrelser, skybrudsvarsler, pollenallergi, pesticider i jordbær, en ulykke med el-cyklist, politiindbrud, ministerpost og brandbekæmpelse, samt et resultat fra dansk cykelløb.

Ifølge internetudbyderen Waoo er der i øjeblikket en driftsforstyrrelse, der påvirker internetforbindelsen på flere steder i Jylland. Samtidig har TV 2 Vejr udsendt et skybrudsvarsel for en større del af landet, hvor risikoen er størst i Sønderjylland, markeret med mørkegult på varselkortet.

I det lysegule område er der en mindre risiko for skybrud, og varslet gælder fra klokken 16 til 23 i disse områder. Skybrud defineres som mindst 15 millimeter regn i løbet af 30 minutter og kan medføre lokale oversvømmelser. Forsikringsselskabet Tryg har allerede sendt en advarsel ud til sine kunder om skybrudsrisikoen og anbefaler at lukke alle døre og vinduer for at være helt tætte.

Desuden fortæller vagtchef Thomas Hald fra Midt- og Vestjyllands Politi, hvordan en politipatrulje uden lokal viden blev udfordret ved et indbrud i et byggemarked i Hjerm, hvilket understreger vigtigheden af lokalkendskab. Endvidere påvirkes omkring én millioner pollenallergikere af en længere og intensivere pollensæson på grund af klimaforandringer, og DMI spår kølige temperaturer mellem 14 og 20 grader i Midt- og Vestjylland, efter først at have haft sol. Kontroller fra Fødevarestyrelsen viser, at næsten halvdelen af testede jordbær indeholder pesticidrester.

I øvrigt er Jes Christian Weinreich blevet kørt ned af en el-cyklist og har fået ødelagt arm og hofte, hvilket har ført til krav om større opmærksomhed for fodgængere. Transportminister Signe Munk fra SF er ikke bekymret for at være den eneste minister fra vest for Storebælt, mens Brand & Redning MidtVest fik ros for hurtig handling ved en brand i et parcelhus, hvor en nabo allerede havde startede slukningsarbejdet med en vandingsmaskine.

Til sidst skal den danske cykelrytter Anders Foldager fra Skive nævnes, som sprintede til en fjerdeplads på den sidste etape af Tour de Wallonie og endte også som fjerde i den samlede stilling, efter at have startet løbet med en andenplads





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