Driften af lokaltog i Nordsjælland er indstillet

Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet, og det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag.

Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet. Og det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Men vi arbejder på at få togbusser klar til weekenden, lyder det.

Samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød, som afvikler togtrafikken på Lokaltogs baner i Nordsjælland, har meldt sig syge. Sygemeldingerne kommer i kølvandet på, at Havarikommissionen tidligere på ugen konkluderede, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste en ulykke på Gribskovbanen i april.

Til spørgsmålet om, hvorvidt sygemeldingerne har noget at gøre med ulykken i april eller den efterfølgende indledende undersøgelse fra Havarikommissionen, lyder det fra Stig Allan Nielsen: Marianne Frederik (Ø), der er formand for Udvalget for trafik og regional udvikling, siger, at man vil kontakte Movia for at få indsat togbusser. - Problemet er bare, at der er rift om togbusser rundt omkring i Danmark på grund af togproblemer, siger hun.

- Jeg har en klar en klar forventning om, at Movia og ledelsen i Lokaltog finder en løsning hurtigst muligt. - Først og fremmest skal de jo have en dialog med medarbejderne - og på den korte bane må de kunne finde en løsning, så der kan blive sat togbusser ind, lyder det





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