Dreng skader alvorligt i krokodilleindhegning i britisk zoologisk have

En treårig dreng er blevet alvorligt såret i en krokodilleindhegning i en britisk zoologisk have. En 30-årig mand er blevet anholdt og mistænkt for drabsforsøg. Politiet undersøger omstændighederne omkring hændelsen.

En treårig dreng er i kritisk, men stabil tilstand, efter at han tirsdag kom alvorligt til skade i en krokodilleindhegning i den britiske zoologiske have Johnson's of Old Hurst nær Huntingdon i Cambridgeshire.

Sagen efterforskes som en alvorlig forbrydelse, og en 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt, mistænkt for drabsforsøg. Ifølge politiet er der intet, som tyder på, at manden og barnet kendte hinanden. Det Alarmen indløb klokken 13.24 lokal tid, hvorefter politi, ambulancer og en redningshelikopter blev sendt til stedet. Drengen blev behandlet på ulykkesstedet, inden han blev kørt til Addenbrooke's Hospital med alvorlige skader.

Politiet undersøger fortsat de præcise omstændigheder omkring hændelsen, herunder om drengen blev angrebet af krokodillerne i anlægget. Kriminalinspektør Verity McCann fra Cambridgeshire Police oplyser, at efterforskningen stadig er i sin indledende fase. - På nuværende tidspunkt taler vi med personer, som befandt sig i zoologisk have på tidspunktet for denne dybt rystende hændelse, for at få klarhed over omstændighederne, siger hun. Hun understreger samtidig, at politiet ikke mener, at den anholdte mand og barnet havde nogen relation til hinanden.

- Vi mener ikke, at den anholdte mand og barnet kendte hinanden. Betjente støtter drengens familie på hospitalet, og vores tanker er fortsat hos dem. I en udtalelse siger en talsperson for Johnson's of Old Hurst: Resten af anlægget holder fortsat åbent. Ifølge zoologisk havens hjemmeside holdes krokodillerne i en ombygget kvægstald med hævede gangbroer og metalhegn, hvor besøgende kan se ned på dyrene og de store vandbassiner omgivet af tropisk vegetation.

Hændelsen har vakt stor opsigt i lokalområdet. En nabo til zoologisk har fortalt til BBC, at han først hørte 'mange sirener' og kort efter så en redningshelikopter ankomme til stedet. Politisk ansvarlig for politiet i Cambridgeshire og Peterborough, Darryl Preston, kalder hændelsen 'virkelig frygtelig'. - Mine tanker går til familien til den lille dreng, som er involveret i denne virkelig frygtelige hændelse.

Jeg kan slet ikke forestille mig det traume, de involverede gennemgår, siger han. Politiet fortsætter nu afhøringer af vidner og tekniske undersøgelser på stedet for at fastslå, præcis hvad der skete i minutterne op til den dramatiske hændelse





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krokodilleindhegning Britisk Zoologisk Have Dreng Skader Drabsforsøg Politiet Undersøger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kørte over for rødt lige foran politietTirsdag eftermiddag holdt en politibil i krydset mellem Gammel Skivevej og Gammel Aalborgvej i Viborg, da en lille knallert kom susende. - Han kørte simpelthen over for rødt for næsen af politiet, lyder det fra Peter Søndergård, der er politikommissær ved lokalpolitiet i Viborg. Politiet fulgte efter en ung mand ...

Read more »

Politiet kritiseret efter første melding om drab i RandersØstjyllands Politi har modtaget kritik efter deres første melding om drabet i Randers. Mange borgere frygter, at politiet lukkede sagen ned som en ulykke uden ordentlig efterforskning.

Read more »

Politiet advarer: Flere hændelser i Midt- og VestjyllandEn række hændelser har præget Midt- og Vestjylland den seneste tid, herunder mistænkelig aktivitet i Lind, en verserende bandekonflikt i Herning og Ikast, samt indbrud i et kirkehus. Politiet opfordrer til årvågenhed.

Read more »

Politiet kræver data fra TV 2 i 'Den sorte svane'-sagPolitiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet har tidligere krævet udlevering af råbånd og sms-korrespondancer fra TV 2 for at opklare sager knyttet til dokumentaren 'Den sorte svane', men kravet er nu bortfaldet. TV 2's chefredaktør Michael Nørgaard udtrykker tilfredshed og peger på, at tv-stationen ikke længere kan betragtes som ikke-mistænkt i forbindelse med de afdækkede forbrydelser.

Read more »