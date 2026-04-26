Drama ved Korrespondentmiddag: Trump Evakueret efter Skyderi – og andre Nyheder

USA's præsident, Donald Trump, blev evakueret under den årlige korrespondentmiddag i Washington, D.C. efter et skyderi. Samtidig bringes nyheder fra sport, politik og underholdning.

Dramaet udfoldede sig ved den årlige korrespondentmiddag i Washington, D.C. , hvor USA's præsident, Donald Trump , blev hastet i sikkerhed på grund af et skyderi.

Ifølge flere amerikanske medier er den 31-årige Cole Thomas Allen fra Californien den formodede gerningsmand, bevæbnet med et arsenal af våben, herunder geværer, håndvåben og knive, ifølge FBI. Episoden har overraskende nok ført til en usædvanlig udmelding fra Trump selv, der hævder, at hændelsen har forenet ham og pressen. Præsidenten blev ikke ramt, men blev hurtigt evakueret af Secret Service. Udover den alvorlige hændelse i Washington, har der været begivenheder på andre områder.

Herning Blue Fox fejrede triumfen som danske mestre for første gang i 14 år med en overdådig fest, og DM-pokalen er et tydeligt bevis på deres succes. I politikens verden er der fortsat uenighed efter folketingsvalget i marts, hvor 67 nye medlemmer blev valgt.

Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne og Anna Bjerre Johansen fra Alternativet er blot et eksempel på de politiske spændinger, hvor Johansens tidligere aktivisme og blokering af veje møder kritik fra Andersen, der ønsker hårdere straffe for ulovlige demonstrationer. I sportens verden skabte en kontroversiel situation i Aalborgs sejr over Skjern debat om dommernes beslutninger, da Joaquim Nazaré faldt til jorden. Dommerne mente ikke, at Nazaré var blevet ramt i hovedet, men Skjern havde en anden opfattelse.

Underholdningsverdenen har også budt på interessante historier. Deltagerne i ‘Forræder’ oplevede en hurtig samhørighed på grund af den intense psykologiske belastning, hvilket førte til tætte fysiske relationer. I Iran forsøger præstestyret at tiltrække flere kvinder til hæren gennem en kampagne med pinkmalede missiler og kvinder i lange sorte klædedragter. Komikere og skuespillere havde svært ved at holde masken under optagelserne af ‘Ingen panik’, da improvisationen fra Rasmus Wallbridge udfordrede manuskriptet.

Søs Marie Serup har evalueret sine forudsigelser om regeringsdannelsen en måned efter kongerunden. I fodbold scorede Rasmus Højlund et mål for Napoli, der dog blev noteret som et selvmål. Socialdemokratiet er under beskydning for at finansiere valgkampagner gennem en hemmelig forening, hvilket kritiseres som manipulation af demokratiet. Robert Kennedy Jr. var i Kongressen til høring om mæslingeudbrud og bestred vacciners rolle i bekæmpelsen af sygdommen.

Jonas Vingegaard balancerer træning til Tour de France med familietid, og Arif Halawi overlevede et togulykke. Ask Holmegaard har delt sin unikke stil og stylingtips, og Paolo Zampolli foreslår, at Italien skal erstatte Iran ved VM. Trumps popularitet er på et lavpunkt ifølge en meningsmåling





Præsident Trump evakueret under skyderi ved korrespondentmiddag i Washington D.C.USA's præsident, Donald Trump, blev evakueret fra den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. efter rapporter om skud. Den årlige middag er blevet aflyst, og politiet har anholdt en formodet gerningsmand.

Diverse Nyheder: Trump evakueret, DM-sejr, politiske uenigheder og mereEn samling af forskellige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder en evakuering af Donald Trump, Herning Blue Fox's DM-sejr, politiske uenigheder i Folketinget, sportsnyheder og personlige historier.

Dansk diplomat oplevede kaos ved korrespondentmiddag i Washington D.C.Den danske diplomat Oliver Routhe Skov var til stede ved en korrespondentmiddag i Washington D.C., der blev afbrudt af skud. Han beskriver situationen som 'total kaos'.

Mistænkt i skyderi ved korrespondentmiddag i Washington D.C. sigtet for alvorlige forbrydelserEn mand er blevet anholdt og vil blive sigtet for at have affyret skud nær en pressemiddag i Washington D.C. Ingen kom til skade, men episoden har rejst spørgsmål om sikkerheden ved offentlige arrangementer.

Sikkerhedsbrister Afsløret Efter Skyderi Ved KorrespondentmiddagSkud affyret ved korrespondentmiddag i Washington D.C. afslører alvorlige sikkerhedsbrister. Journalister beskriver mangelfuld identifikation og kontrol ved indgangen.

Forsøgt attentat mod Donald Trump under korrespondentmiddag i Washington D.C.En bevæbnet mand forsøgte at myrde den amerikanske præsident, Donald Trump, under den årlige korrespondentmiddag i Washington D.C. Angrebet blev forhindret af Secret Service, men en betjent blev skudt. Arrangementet blev aflyst, og præsidenten blev evakueret. Hændelsen har sat fokus på sikkerhedsforanstaltninger omkring præsidenten.

