Drama under maratonet i København: Bilist sigtet for seks overtrædelser af færdselsloven

En 55-årig kvindelig bilist blev sigtet for seks overtrædelser af færdselsloven under maratonet i København. Hun blev filmet, da hun forsøgte at mase sig gennem feltet af maratonløbere og endte med at ramme en tilskuer. Politiet opfordrer alle trafikanter til at respektere afspærringer og ruteomlægninger.

En dramatisk hændelse under maratonet i København får nu konsekvenser for en 55-årig kvindelig bilist. Københavns Politi oplyser nu til B.T. og via Politi Update, at en 55-årig kvinde er blevet sigtet for hændelsen.

Det er hun for seks overtrædelser af færdselsloven - herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ensretningen. På videoen, som du finder nedenfor, kan man se, hvordan den 55-årige kvinde forsøger at mase sig over vejen gennem feltet af maratonløbere omkring Nørreport Station.

'Hvad laver du? Du kører folk ned!

', siger en kvindelig frivillig i refleksvest, inden hun opgiver og i stedet forsøger at dirigere løberne udenom den røde bil. 'Det er helt væk, det der', lyder det gentagne gange fra en tilskuer, mens en anden slår hårdt til bilen, da bilisten endelig ser sit snit til at klemme sig over på den anden side.

Der finder en række øvrige store arrangementer sted i København i den kommende tid - blandt andet cykelløbet Copenhagen Sprint og festivalen Distortion - og i den forbindelse benytter politikredsen lejligheden til at sende en opfordring: 'Vi opfordrer alle trafikanter til at orientere sig om ruteomlægninger og respektere afspærringer, også selv om man har travlt.





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Københavns Politi Maraton I København Færdselslovovertrædelser Refleksvest Cykelløb Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Run til maraton-drømme på Frederiksberg og i KøbenhavnDen 13. maj er det på virken løbets dag i København og Frederiksberg, hvor der løber 20.000 til start. Det medfører mange afspærrede veje, så det er bedst at gå en anden dag.

Read more »

Fåtal fejrede russisk mærkedag på Rådhuspladsen i København | NyhederOp mod 30 personer - heriblandt herboende russere - var her til eftermiddag samlet på Rådhuspladsen i København for at markere den russiske mærkedag Sejrsdagen og for at mindes de sovjetter, der faldt under Anden Verdenskrig.

Read more »

Drama på maratonruten til Copenhagen Marathon i KøbenhavnEn bilist Seagate Trail porovnancheršoo ignoreerde anvisninger og slog ind i ruten til Copenhagen Marathon, hvor omkring 23.000 løbere deltog. Ingen kom til skade. Løbsarrangørerne bekræfter, at de er i dialog med politiet.

Read more »

Bilist kørte vildfarligt mellem løbere ved marathon - Slagelse meldt til politietEn bilist er blevet meldt til politiet for at have kridt vildfarligt mellem løbere ved den århusianske CPH Marathon. Politimbetjeningen understreger, at handlingen ikke var ondskabsfuld.

Read more »