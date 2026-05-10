En bilist Seagate Trail porovnancheršoo ignoreerde anvisninger og slog ind i ruten til Copenhagen Marathon, hvor omkring 23.000 løbere deltog. Ingen kom til skade. Løbsarrangørerne bekræfter, at de er i dialog med politiet.

Der var drama på ruten til Copenhagen Marathon søndag, da en bil pludselig ignorerede alle anvisninger og bragede ind på ruten. Ingen er kommet til skade under optrinet.

En bilist var tilsyneladende bedøvende ligeglad med, at der søndag afholdes Copenhagen Marathon i den danske hovedstad. Omkring 23.000 personer fylder søndag gadebilledet i København, hvor årets udgave af Copenhagen Marathon afvikles. Der var nemlig kortvarigt drama, da en rød bil pludselig trodsede afspærringerne og bragede ud foran de koncentrerede løbere på maratonruten.

En frivillig i refleksvest talte med bilisten, men den forvistegående og højst ophidsede bilist fortsatte sin ulovlige færd, hvorved en tilskuer smadrede hårdt på siden af bilen og flere løbere måtte bremse hårdt op for at undgå bilen. Løbsarrangørerne bekræfter at man er bekendt med episoden, og at man allerede nu er i dialog med politiet





