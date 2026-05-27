Drake indtager alle tre førstepladser på albumhitlisten og er nu den mandlige soloartist med flest førstepladser nogensinde

Drake har som den første artist nogensinde indtaget alle tre førstepladser på albumhitlisten. Han er nu den mandlige soloartist med flest førstepladser nogensinde, og han er samtidig på niveau med Taylor Swift med 15 førstepladser. Kun én kunstner ligger foran Drake og Swift: The Beatles med 19 album på førstepladsen. Drake indtager også ni ud af de 10 øverste pladser på Billboards Hot 100-hitliste over de mest populære singler i USA. Nummeret 'Janice STFU' fra 'Iceman'-albummet er landet øverst, og er Drakes 14. førsteplads på listen gennem karrieren. Dermed overgår han Michael Jackson med 13 topplaceringer som den hidtidige rekord for en mandlig soloartist. The Beatles er igen frontløber med hele 20 førstepladser.

