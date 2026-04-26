Drabssag, Brand og Sundhedsudfordringer: Oversigt over Weekendens Begivenheder

En weekend præget af alvorlige hændelser i Midt- og Vestjylland, herunder en drabssag i Holstebro, en større brand på en landejendom og stigende tal for diabetesdiagnoser. Derudover opdateringer om en smitsom hestesygdom og Rasmus Nissen Kristensens comeback.

To efterlyste personer meldte sig lørdag til politiet i forbindelse med en drabssag i Holstebro . De vil blive fremstillet for en dommer i Retten i Herning søndag klokken ti.

Denne sag har naturligvis skabt stor opsigt i lokalområdet og følges tæt af både medier og offentlighed. Efterforskningen er stadig i gang, og politiet arbejder på at afdække alle detaljer omkring hændelsen. Fremstillingen i retten vil give et første indblik i anklagerne og de efterlystes forklaringer. Søndag morgen opfordres bilister, der benytter rute 26 mellem Viborg og Skive, specifikt strækningen mellem Skive S og Skive SV, til at være ekstra opmærksomme.

Dette skyldes en større brand på en landejendom, hvor 20 brandfolk kæmpede mod flammerne frem til klokken to natten til søndag. Branden havde fat i både halm og tagkonstruktionen på ejendommen, der primært blev brugt til opbevaring af halm og til at huse kvier. Heldigvis kom ingen personer til skade, og alle kvierne blev reddet ud af bygningen. Indsatsleder Leon Nielsen oplyser, at tagkonstruktionen dog har lidt betydelige skader.

Brandvæsenet fortsatte arbejdet med efterslukning i løbet af søndagen. Vejret vil i løbet af dagen blive mere skyet, og temperaturen vil ligge mellem 1 graders frost og 3 graders varme i løbet af natten. Denne vejrudsigt kan potentielt påvirke forholdene for efterslukningsarbejdet og trafikken på rute 26. Udover de akutte hændelser er der også fokus på folkesundheden.

Hver dag i 2025 blev i gennemsnit 78 borgere diagnosticeret med diabetes, hvilket bringer det samlede antal mennesker, der lever med sygdommen, op på 384.600. Selvom et mindretal lider af type 1-diabetes, er det type 2-diabetes, der udgør den største udfordring.

Diabetesforeningen understreger, at der er store geografiske forskelle i forekomsten af type 2-diabetes, og at faktorer som uddannelse, livsstil og motivation til at søge læge spiller en afgørende rolle. 36-årige Jonas Gade Rocatis fra Holstebro lever med type 1-diabetes og skal konstant overvåge sit blodsukkerniveau for at undgå alvorlige komplikationer. Samtidig er en smitsom hestesygdom, kværke, i omløb i Nord- og Midtjylland, hvilket har ført til karantæne for mindst 100 heste. I sjældne tilfælde kan kværke være dødelig for heste.

På sportsfronten vendte Rasmus Nissen Kristensen tilbage på banen for Eintracht Frankfurt i en udekamp mod Augsburg, hvor det endte 1-1. Han har været ude med en ankelskade siden midten af februar. Både brandvæsen og politi er fortsat på stedet ved branden på landejendommen, hvor der stadig arbejdes på at sikre området og undersøge brandårsagen





