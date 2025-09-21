Drabsefterforskning i Rønnede: Politiet efterlyser vidner

En omfattende efterforskning er i gang efter fundet af en afdød person i et skovområde nær Rønnede. Politiet betragter sagen som drab og efterlyser nu vidner, der kan have set noget mistænkeligt. Afspærringer er etableret, og efterforskningen er i fuld gang med fokus på at sikre spor og kortlægge hændelsesforløbet.

Når roen i skovbrynet brydes, rammer virkeligheden som en isnende brise. Lørdag formiddag stødte et tilfældigt vidne på en afdød person i et skovområde ved Hestehavevej udenfor Rønnede , ikke langt fra Skovtårnet. Fundet udløste en omfattende politiaktion, og siden da har patruljer arbejdet på stedet for at sikre beviser og skabe et overblik. Af hensyn til efterforskningen har politiet med hjælp fra Hjemmeværnet afspærret et område omkring fundstedet, og afspærringen opretholdes stadig.

Dette for at sikre, at intet kompromitterer det vigtige arbejde, der skal føre til en opklaring af sagen.\Efterforskningen kører på højtryk med indhentning af videoovervågning og en systematisk gennemgang af alle tilgængelige oplysninger, der kan belyse forløbet. Politiinspektør Kim Kliver, leder af efterforskningen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, styrer indsatsen fremad. “På grund af sagens karakter – som jeg af efterforskningsmæssige grunde ikke kan uddybe yderligere – betragter vi sagen som en drabssag,” udtaler Kim Kliver. Sporarbejdet retter sig ikke kun mod de tekniske undersøgelser, men også udad mod offentligheden. Politiet efterlyser vidner, der kan have set noget mistænkeligt på Hestehavevej eller i nærheden i tidsrummet fra fredag aften til tidlig lørdag morgen. Desuden er man interesseret i begivenheder i dagene op til lørdag, da overvågningsoptagelser fra området kan være afgørende for at rekonstruere tidslinjen. Det er afgørende, at alle mulige spor bliver undersøgt, og at vidner træder frem med information, der kan hjælpe med at kaste lys over sagen. Politiet er yderst fokuseret på at sikre alle spor og indsamle alle relevante informationer for at danne sig et klart billede af, hvad der er sket.\“Vi er stadig i gang med at analysere spor og afhøre folk for at danne os et billede af, hvad der er sket. Disse undersøgelser vil formentlig fortsætte et stykke tid endnu, og den afdøde vil blive obduceret søndag,” oplyser Kim Kliver. Samtidig vurderer politiet, at der ikke er nogen fare for borgernes sikkerhed. Opfordringen er klar: Respekter afspærringen, og følg anvisningerne i området. Lige nu handler det om at give plads til efterforskerne, så svarene kan dukke op, og freden kan vende tilbage til skovområdet ved Hestehavevej. Offentlighedens tålmodighed og samarbejde er afgørende for at sikre en hurtig og effektiv opklaring af denne alvorlige sag. Politiet arbejder intensivt for at identificere gerningsmanden og sikre retfærdighed for den afdøde





Drab Efterforskning Rønnede Hestehavevej Vidner

