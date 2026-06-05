Drab på Henry Nowak: Kritik af politiets håndtering og debat om etnisk forskelsbehandling

Drabet på Henry Nowak har udløst en voldsom politisk debat i Storbritannien om, hvorvidt politiet adfærder sig forskelligt overfor folk med forskellig etnisk baggrund. En video viser, hvordan politiets første reaktion til genresden var at overse offerets påstande. Den Rightfløj har udnyttet sagen til at bekæmpe såkaldt 'two-tier policing', mens familien ønsker fokus på knivkriminalitet.

Drabet på den 18-årige britiske studerende Henry Nowak i december sidste år har sat en eksplosiv debat i gang om politiets håndtering af sager med etnisk baggrund.

Nowak var på vej hjem fra en aften med venner, da han blev stukket ned af den 23-årige Vickrum Digwa, som er sikh. Ifølge de oprindelige oplysninger, som Digwa og hans bror gav til alarmcentralen, skulle Nowak have råbet racistiske tilråb efter Digwa og revet hans turban af.

Politiet, der ankom til gerningsstedet, synes ifølge kritikere at have taget Digwas version for givet uden at lytte til Nowak, der lå på jorden og gentagne gange påpegede, at han var blevet stukket med en kniv. En video fra politiets kropskamera viser, hvordan en betjent svarer: Det tror jeg ikke, du er, makker, mens de alligevel pålægger Nowak håndjern. Ambulancen blev først tilkaldt, da Nowak var blevet bevidstløs af sine kvæstelser.

Under den senere retssag skyldtes det dog, at Digwa og hans bror havde løjet til alarmcentralen; Nowak havde ikke brugt racistiske skældsord, og de havde undladt at nævne, at Digwa havde stukket ham flere gange. Dette har medført kraftig kritik og anklager om forskelsbehandling fra politiets side. Anklagerne kommer fra højrefløjen og omfatter påstande om en såkaldt to-niveau politimyndighed, hvor politiet ange at være mere skænsom over for minoriteter og hårdere over for hvide.

Partiformand Nigel Farage fra Reform UK har udtrykt det som en akut kulturændring, der behøves, og appelleret til ren, kold vrede på sociale medier. dog er familien til Nowak selve sørgmodigt modvirker denne etnisk farvede debat. Fader Mark Nowak har fremhævet, at det ikke er en sag om religiøs eller racistisk motivation, men simpelhen et mord, og at de ønsker at fokusere på forebyggelse af knivkriminalitet fremfor at øge splid.

Premierminister Keir Starmer har stået et solidarisk ved familien og kritiseret Farage for at udnytte tragedien, især når familien udtrykkeligt beder om at holde etniciteten ude af det. Den reelle udvikling er dog, at Vickrum Digwa er dømt for mord og idømt livstig fængsel med minimum 21 år. Spørgsmålet om, hvorvidt politiets første håndtering var præget af en overfladisk tillid til en siks forklaring pga. frygt for at virke racistisk, fortsætter at polarisere.

Den britiske debat om 'two-tier policing' er ikke ny, men denne sag er blevet et ikon for højrefløjens påstande om omvendt diskrimination. Morten Rønnelund, Storbritannien-kommentator, bemærker, at politikken i Storbritannien er så dynamisk, at nye elementer kan trænge debatten væk, men her er sandsynligheden stor, at højrefløjen holder fast i dette som et eksempel.

Så længe familien ønsker fokus på knivgreb og ikke etnicitet, bliver spørgsmålet om politikulturen og dens potentielle bias alligevel uundgåeligt, især i lyset af det kropskamera-bevis, der viser politiets tøvende reaktion på Nowaks påstande under angrebet





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