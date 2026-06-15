Drab på 20-årig i Randers: To teenage soldater anholdt

Politiet efterforsker drab på en 20-årig mand i Randers, efter at to teenage anholdtes. Offret blev fundet i Gudenåen, og motivet formodes at være en uoverensstemmelse. Borgmester udtrykker sorg, og kommunen intensiverer kriminalprævention.

Politi et i Randers har startet en omfattende efterforskning efter et drab på en 20-årig mand i natten til fredag. Offret blev fundet dødt i Gudenåen nær Den Blå Bro, som ligger tæt på bymidten.

A priori antog politiet, at der ikke var tale om kriminalitet, men udviklingen har ændret sig. Fredag aften gav en 16-årig dreng sig til politiet, og senere samme aften blev en 18-årig anholdt. Efterforskningsleder Flemming Nørgaard betoner, at myndighederne nu skal identificere motivet samt afhøre vidner og sikre videoovervågning fra relevante strækninger. Den Blå Bro har ingen kameraer, men politiet undersøger overvågning i områderne mellem broen og centrum.

Ifølge politiet kender de tre involverede mænd hinanden, og drabet foregik mellem klokken 02.00 og 03.30. Det er formodentlig opstået på grund af en uoverensstemmelse. Borgmester Rosa Lykke Yde (SF) har udtalt, at begivenheden er meningsløs og forfærdelig i en ellers tryg by. Kommunen vil i de kommende dage øge synligheden med kriminalpræventive gadeplansmedarbejdere for at vejre stemninger og sikre tryghed.

De to sigtede er varetægtsfængslet indtil den 10. juli; den 16-årige placeres i en særligt sikret ungdomsinstitution på grund af alderen, mens den 18-årige er i almindelig arrest





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