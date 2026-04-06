DR-vært Trine Maria Ilsøe: Mine yndlingssteder er langt fra byens stress og jag

Retskorrespondent og Deadline-vært Trine Maria Ilsøe deler sine favoritsteder, der er præget af ro og autenticitet. Hun værdsætter stemningen frem for alt og finder glæde i simple ting som et gavekort, der føles som guld. Oplev hendes personlige favoritter fra Ristinge Klint til de nye perler på Sydlangeland.

Hver gang tv-værten Trine Maria Ilsøe modtager et gavekort, føles det som at have et stykke guld i banken. Når hun går ud, er det stemningen, der er afgørende, ikke nødvendigvis maden. Derfor er uprætentiøse franske bistroer og hjemlige vinbarer hendes foretrukne steder. Hun søger ofte ro, enten på badebroen eller på Sydlangeland , et sted der er kendt for sin afslappede atmosfære, langt fra byens stress og jag.

Ilsøe, der er kendt som retskorrespondent på DR i over ti år og nuværende vært på “Deadline”, værdsætter steder, der giver mulighed for fordybelse og refleksion. Hun har talt med Rikke Agnete Dam og deler her sine favoritter og tanker om livet. \Et af Trine Maria Ilsøes absolutte yndlingssteder er Ristinge Klint på Sydlangeland. Det er her, hun søger hen for at finde fred og ro. Naturen er betagende, og hendes nære relation til området er forankret i hendes forældres sommerhus i nærheden. Sydlangeland, kendt for sin afsides beliggenhed og mangel på bysmart attitude, er ved at gennemgå en positiv udvikling. Tidligere kunne nye tiltag hurtigt falde fra hinanden, men nu ser man en forandring. Dette er en glædelig udvikling for området og dets beboere. Den lille havneby Bagenkop, som tidligere manglede steder at nyde en god kop kaffe, har nu caféen Rum Sø, der er åbnet i et af de charmerende, nyrestaurerede fiskerhuse. Samtidig er der åbnet en luksuriøs spa på Broløkke Herregård, hvilket yderligere bidrager til områdets tiltrækningskraft. Disse nye initiativer er et vidnesbyrd om områdets vækst og potentiale. \Trine Maria Ilsøes valg af steder afspejler en længsel efter autenticitet og en værdsættelse af de små ting i livet. Hun er tiltrukket af steder, der tilbyder en pause fra den travle hverdag, hvor hun kan genoplade og finde inspiration. Uanset om det er den rå natur på Ristinge Klint, den hyggelige stemning i en vinbar eller de nye muligheder i Bagenkop, er det stemningen og oplevelsen, der er afgørende. Hendes fokus på stemning frem for eksklusivitet understreger hendes jordnære tilgang til livet. Gavekort føles som guld i banken, fordi de åbner døren til nye oplevelser og mindeværdige stunder. De er en investering i velvære og mulighed for at udforske nye steder. Den balance mellem arbejde og fritid, mellem ro og aktivitet, ser ud til at være en vigtig del af Trine Maria Ilsøes liv. Hendes valg af steder understreger et ønske om at leve i nuet og værdsætte de små glæder, der gør livet værd at leve. Hendes anbefalinger er derfor mere end blot steder at besøge, de er invitationer til at opleve livet på en dybere og mere meningsfuld måde. I en verden præget af hast og travlhed er det hendes prioritering af ro, autenticitet og nærvær, der er særlig inspirerende





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DR-værtens yndlingssteder: Fra fransk bistro til fredfyldt klintTv-værten Trine Maria Ilsøe afslører sine favoritsteder, fra charmerende restauranter til afslappende naturområder, og fortæller om forandringer på Sydlangeland.

Read more »

TV-vært Trine Maria Ilsøes favoritsteder: Fra fransk bistro til ro på SydlangelandTrine Maria Ilsøe, kendt fra DR, deler sine yndlingssteder, fra stemningsfulde restauranter til den fredfyldte natur på Sydlangeland.

Read more »

Trine Maria Ilsøes yndlingssteder: Fra fransk bistro til fredfyldt klint på SydlangelandDR-værten Trine Maria Ilsøe deler sine favoritsteder, hvor stemningen er i fokus – og hvor hun finder ro fra hverdagens stress.

Read more »

TV-værtens favoritter: Franske bistroer, vinbarer og ro på SydlangelandDR-værten Trine Maria Ilsøe afslører sine yndlingssteder, fra uprætentiøse spisesteder til den fredfyldte natur på Sydlangeland.

Read more »

TV-værtens favoritter: Fransk bistro, badebro og ro på SydlangelandTrine Maria Ilsøe, kendt fra DR, afslører sine yndlingssteder, fra uprætentiøse spisesteder til den fredfyldte Ristinge Klint på Sydlangeland. Hun ser positivt på udviklingen på Sydlangeland.

Read more »

Trine Maria Ilsøes Yndlingssteder: Fra Sydlangelands Fredfyldte Natur til Hyggelige BistroerDR-værten Trine Maria Ilsøe deler sine favoritter: Fra den fredfyldte natur på Sydlangeland til hyggelige bistroer og vinbarer. Hun vælger steder ud fra stemning og søger ro og afslapning.

Read more »