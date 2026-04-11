DR-stjerne afslører: Snød sig med i 'Den Store Bagedyst'

Tobias Hamann, vinder af 'Den Store Bagedyst', afslører i ny bog, at han brugte en anden persons opskrift og overdrev sine bagekundskaber for at komme med i programmet. Bogen 'Influenza' dykker ned i livet som influencer og de udfordringer, der følger med berømmelse.

DR-stjernen Tobias Hamann , kendt for sin sejr i ' Den Store Bagedyst ', afslører nu i sin kommende bog 'Influenza', at hans vej ind i det populære bageprogram ikke var så ærlig, som den fremstod for seerne. Hamann, der vandt programmets tredje sæson, er blevet kendt for sine kreative og usædvanlige kager, som blandt andet inkluderede et roterende cykelhjul og en russisk inspireret lagkage med rødbede og peberrod.

Men i bogen indrømmer han, at kagen, der sikrede ham en plads i programmet, faktisk ikke var bagt af ham selv. Inspirationen til kagen fik han på en rejse til Indien, hvor han skrev rejseartikler for Jyllands-Posten. Her blev han inspireret af en kage med krydret smag. Opskriften sendte han hjem, og det var hans daværende kæreste, der stod for bagningen. Denne afsløring kaster et nyt lys over Hamanns tidlige succes i 'Den Store Bagedyst', og det rejser spørgsmål om ægthed og selvfremstilling i reality-tv.\Udover afsløringen om kagen, afslører Hamann også, at han overdrev sine bageerfaringer under castingen for at imponere produktionen. Han fortæller, at han bildte produktionen ind, at han havde lavet flødeboller med blåskimmelostskum, hvilket blev hans adgangsbillet til programmet. Hamann beskriver denne handling som 'to søde løgne'. Efter sin deltagelse i 'Den Store Bagedyst' har Hamann opbygget en omfattende tilstedeværelse på sociale medier og lever i dag af at være influencer. Hans nye bog, 'Influenza', handler netop om livet som influencer, og i bogen reflekterer han over den indflydelse, denne karriere har haft på hans liv. Hamann beskriver sin rolle som influencer som en tilværelse, der har gjort ham syg, hvilket antyder en dybere refleksion over de udfordringer og pres, der følger med livet i rampelyset og den konstante eksponering på sociale medier. Afsløringerne i bogen giver et nuanceret billede af Hamanns karriere og udfordringerne ved at navigere i både reality-tv og influencer-verdenen.\Hamanns afsløringer har vakt opsigt og skaber debat om ægthed og selvfremstilling i reality-tv-programmer. Det sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget af det, seerne ser, der er autentisk, og hvor meget der er iscenesat. Hans indrømmelser giver et indblik i de strategier, som deltagere måske benytter sig af for at opnå succes i konkurrencer. Desuden åbner det for en diskussion om de etiske overvejelser, der er forbundet med at deltage i sådanne programmer. Med hans ærlige beskrivelser af sin egen baggrund og hvordan han kom ind i 'Den Store Bagedyst' tager han et kig ind i hans karriere i medierne. Bogen kan give en mulighed for fans og andre interesserede til at se nærmere på, hvad der ligger bag kulisserne i reality-tv og influencer-livet. Den nye bog kan give anledning til en bredere diskussion om, hvad det betyder at være autentisk i en tid, hvor sociale medier og reality-tv er så fremtrædende





