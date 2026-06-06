DR's datingprogram 'Hotel Romantik' får en tredje sæson. I 'Hotel Romantik' tjekker 20 singler over 60 år ind på et hotel, hvor de håber at finde kærligheden.

DR's datingprogram ' Hotel Romantik ' får en tredje sæson. I ' Hotel Romantik ' tjekker 20 singler over 60 år ind på et hotel, hvor de håber at finde kærligheden.

Hvor programmet skal optages, er heller ikke offentliggjort endnu. DR har dog løftet sløret for, at det bliver et sted i Europa. Første sæson af programmet blev optaget i Schweiz, og anden sæson blev optaget på den spanske ø Mallorca. Siden den anden sæson af DR-programmet 'Hotel Romantik' fik premiere i april, har flere været kritiske over, hvordan værtsparret Sofie Linde og Joakim Ingversen taler til deltagerne.

Her har flere debattører stillet sig kritiske over for, om værterne taler ned til de ældre deltagere i programmet. Blandt andet har journalist Kirsten Jacobsen i Radio IIII's anmelderprogram 'Vi ser på det' sagt, at hun oplever, at værterne taler til deltagerne 'som om de er vuggestuebørn'. Anna Libak, der er debattør og redaktør hos Weekendavisen, har tidligere til DR også sagt, at hun mener, at programmet har en barnagtig tone.

Det siger en række deltagere fra både første og anden sæson til Se og Hør. Flere af deltagerne i anden sæson, som Se og Hør har talt med, afviser også, at de føler sig talt ned til





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DR Hotel Romantik Datingprogram Sofie Linde Joakim Ingversen

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