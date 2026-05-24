DR Pigekoret Fanger Publikum Ind i Koncertsalen med Nyt Format 'Din Koncert med DR Pigekoret'

Da DR Pigekoret og dirigent Charlotte Rowan den 30. og 31. maj inviterer til koncert i DR Koncerthuset, bliver det i et helt nyt format. publicul vil som noget helt nyt med i at forme aften, der føles tæt og intim med en fælles kærlighed til sangene og til koret.

Når DR Pigekoret og dirigent Charlotte Rowan den 30. og 31. maj inviterer til koncert i DR Koncerthuset, bliver det i et helt nyt format, hvor publikum spiller en vigtig rolle.

Concertens repertoire er nemlig ikke blevet bestemt på forhånd, men udvalgt i samspil mellem publikum og korets egne sangere i tiden op til koncerten. Først har sangerne selv udvalgt deres personlige favoritter, og derefter har publikum kunnet stemme på de sange, der har rørt dem gennem årene. Resultatet er en koncert, hvor fælles musikalske minder og personlige fortællinger mødes i Koncertsalen.

- Vores nye koncertformat ’Din koncert med DR Pigekoret’ er udsprunget af en fælles kærlighed til sangene og til koret. Det vil helt sikkert give en særlig nærhed og fællesskab i salen, at publikum selv har været med til at forme aftenen og har personlige minder, som knytter sig til sangene, siger Anne Karine Prip, der er kunstnerisk leder for DR Pigekoret.

Som noget helt nyt er det også korets sangere selv, der er værter på scenen i ’Din koncert med DR Pigekoret’. Mellem sangene deler de personlige fortællinger og minder om musikken og livet i koret – og inviterer publikum tættere ind i koncertoplevelsen.samt mere traditionelle sange og salmer, der gennem generationer har været en del af DR Pigekorets repertoire. Publikum inviteres også til selv at synge med på to kendte fællessange undervejs i koncerten.

Det er ikke kun i Koncertsalen, man kan opleve DR Pigekoret i den kommende tid. Koret medvirker også i en populær programserie på DR2/DRTV med titlen ’Vores sange med DR Pigekoret’, som sendes hver søndag klokken 19.50. Her kan man blandt andet høre koret synge danske sange og salmer i optagelser fra tidligere koncerter i DR Koncerthuset.

Det er planen, at serien fortsætter frem til sommer, hvor den afløses af en lignende programserie i samme sendetid – ligeledes med optagelser af DR Pigekoret





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DR Pigekoret DR Koncerthuset Koncert Format Samspil Mellem Publikum Og Korets Egne Sangere Personlige Favoritter Stemme På Sange DR Pigekoret Koncertsalen Glade Musikalske Minder Personlige Fortællinger Vores Sange Med DR Pigekoret DR2/DRTV DR Koncerthuset Danmark Sange Salmer Opdageligt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Røgdykkere sendt ind i maskinhalBrandvæsenet måtte fredag ved middagstid sende røgdykkere ind, da der udbrød brand i en maskinhal på Næstildvej ved Vester Lyby nord for Skive. - Der var gået ild i et par bigballer. Heldigvis nåede det ikke at sprede sig, fordi man selv fik slukket det noget ned, før vi kom, fortæller indsatsleder Jesper Ør...

Read more »

Ekspert: Milliarderne vil rulle indDåsesalg ved grænsen kan ende med at koste mere. Til gengæld kan det betyde flere kroner og ører i kassen hos danske bryggerier, spår analytiker.

Read more »

Aphaca tilfredsstiller pubikon med(fnitasninger)Aphaca harهåret ud billeder fra deres besﺘsefor fest med en bred og aldersspænderet publikum, der strakte fra de helt unge til det græde gølde

Read more »

DM-vagtschef erklærer for ulykkenJørgen Espersen var på ruten til Italien med sine sønner, da en 61-årig mand kørte ind i deres bil uden for Silkeborg.

Read more »