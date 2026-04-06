Drømmejobbet på olieplatformen: Amalie får millionløn og 250 fridage

Mød Amalie Lundstad, der har et usædvanligt job på en olieplatform ud for Norge. Hun tjener en millionløn og har 250 fridage om året, men jobbet er ikke for alle. Læs om hendes hverdag, udfordringer og inspiration til andre.

Hendes job er ikke for hvem som helst. Når hendes løn tikker ind, er der god grund til at trække lidt ekstra på smilebåndet for 29-årige Amalie Lundstad . Udover sit drømmejob får hun en millionstor løn , og hun har fri 250 dage om året. Det giver hende en hel del tid og overskud til at have sideløbende projekter. Men selvom alt dette lyder i de flestes ører fantastisk, så er det ikke et job for sarte sjæle.

Jobbet kræver nemlig robusthed, disciplin og viljen til at arbejde langt væk fra familien – for arbejdet foregår på en platform ud for Norges kyst. Amalie Lundstad er en kvinde, der trodser normerne og tager et usædvanligt job. Hun er procesingeniør på en olieplatform, et job, der traditionelt er domineret af mænd. Hendes arbejdsdage er lange og intensive, og hun er væk hjemmefra i lange perioder. Alligevel elsker hun sit job og den frihed, det giver hende. Hun har fundet en balance mellem arbejde og fritid, der giver hende mulighed for at leve et spændende og udfordrende liv. Amalies hverdag er præget af både faglige udfordringer og sociale aspekter. Hun er områdeleder og har ansvaret for at sikre, at alt arbejde udføres korrekt og sikkert. Dette indebærer en høj grad af ansvar og fokus på sikkerhedsprotokoller. Sikkerhed er afgørende på en olieplatform, da potentielle risici er store. Derfor er der strenge regler og procedurer for at minimere fejl og ulykker. Amalie beskriver arbejdet som intenst, men også givende. Udover de faglige aspekter er der også et socialt liv på platformen. Hun er en del af et team, der arbejder tæt sammen, og der er mulighed for at dyrke sociale relationer. Platformen tilbyder faciliteter som fitnesscenter, golfsimulator og jagtsimulator, som besætningen kan benytte i deres fritid. Dette hjælper med at skabe en balance mellem arbejde og fritid og giver mulighed for at koble af og slappe af efter lange arbejdsdage. Amalie er ikke bange for at dele sin hverdag med omverdenen. Hun er aktiv på Instagram, hvor hun deler billeder og videoer fra livet på olieplatformen med næsten 90.000 følgere. Her giver hun råd og inspiration til unge, der overvejer en lignende karrierevej. Dette er en vigtig del af hendes identitet, hvor hun inspirerer og motiverer andre til at forfølge deres drømme, uanset hvor usædvanlige de måtte være. \Arbejdet på olieplatformen er ikke kun fysisk og mentalt krævende, det er også økonomisk attraktivt. Med vagt- og offshoretillæg kan årslønnen nå op på mellem 900.000 og 1,3 millioner norske kroner, svarende til op til 830.000 danske kroner. Denne høje løn giver Amalie økonomisk frihed til at rejse og dyrke sine hobbyer, når hun har fri. Det giver hende mulighed for at leve det liv, hun drømmer om, og investere i sig selv. Men hun er også bevidst om de ofre, der er forbundet med jobbet. Hun understreger, at man skal være klar til at ofre tid med familie og venner for at trives i jobbet. Det er en del af pakken, og man skal være indstillet på at leve og arbejde langt væk hjemmefra i lange perioder. Denne balance mellem fordele og ulemper er vigtig for at forstå hele billedet af livet på olieplatformen. Amalie formår at finde glæde og tilfredshed i sit arbejde, på trods af de udfordringer, det indebærer. Hun er et eksempel på, at man kan skabe et meningsfuldt liv, selvom man vælger en usædvanlig karrierevej. Hendes historie er en inspiration for mange, der drømmer om at bryde normerne og forfølge deres passioner. For hende er jobbet ikke bare et arbejde, men en livsstil, der kombinerer udfordring og eventyr. Det er en livsstil, der kræver mod, robusthed og en evne til at tilpasse sig nye miljøer og udfordringer





