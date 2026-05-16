DR Congo: 65 døde, Uganda: 1 dødsfald, international partnerskab

Et nyt udbrud af ebola har indtil videre kostet 65 menneskelivet i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo), samtidig med at nabolandet Uganda har registreret sit første relaterede dødsfald.

Africa CDC har reageret på situationen med at indkalde DR Congo, Uganda, Sydsudan og internationale partnere til et hastemøde med fokus på at styrke den fælles grænseovervågning og koordinere indsatsen imod udbruddet. Uganda har bekræftet, at en 59-årig mand er afgået ved døden efter at være rejst ind i landet fra DR Congo. Manden blev indlagt den 11. maj og døde tre dage senere.

Det er et importeret tilfælde fra DR Congo, for der er endnu ikke bekræftet et lokalt tilfælde. I DR Congo er der registreret 246 formodede smittetilfælde, og ud af de 65 dødsfald er fire blevet bekræftet gennem laboratorieanalyser. Det befinder sig særligt i en region, der er hårdt ramt af konflikter mellem rivaliserende militsgrupper. Ifølge Læger uden Grænser har mindst 40 civile fået det hårdtest i provinsen i perioden mellem december 2021 og marts 2022.

Det aktuelle udbrud er det 17. i DR Congo siden sygdommens første registrerede tilfælde i 1976. Det mest alvorlige udbrud fandt sted fra august 2018 til juni 2020, hvor 2.287 af i alt 3.470 smittede mistede livet





