Dræbersneglene vågner: Sådan beskytter du din have mod invasionen

Det fugtige sommervejr har fået dræbersneglene til at vågne op i et væk, og Haveselskabet giver gode råd til bekæmpelse af den invasive art.

Sommerens fugtige vejr har fået dræbersnegl en til at vågne op til dåd, og nu invaderer de danske haver for fuld styrke. Haveselskabet, der er en landsdækkende forening for alle haveinteresserede, oplyser til TV 2, at snegleplagen er accelereret efter en periode med tørke og solskin.

De sidste ugers regn og fugt har skabt ideelle forhold for den invasive art, som stammer fra den Iberiske halvø og er kendt som den iberiske skovsnegl. Dræbersneglen er ekstremt glubende og formerer sig hurtigt, hvilket gør den til en af de mest udfordrende havefjender. Bente Yde Enert, presse- og kommunikationschef ved Haveselskabet, forklarer, at sneglene har holdt sig i ro under det tørre forår, men nu er de vågnet med fornyet energi.

Hun anbefaler en daglig runde i haven, gerne ved skumringstid, hvor man manuelt fjerner sneglene. De aflivede snegle bør lade sig ligge på stedet, da lugten tiltrækker andre snegle, som nemt kan fjernes senere. For haver, der er hårdt plaget, kan ølfælder være en effektiv løsning. Øl tiltrækker sneglene, og de kan ikke komme op igen.

Det er vigtigt at tømme fælderne dagligt og dræbe sneglene, inden de drukner. Andre metoder omfatter at lægge haveaffald i bunker eller placere stykker pap og brædder på jorden, da snegle elsker fugtige og skyggefulde gemmesteder. Dræbersneglen er en invasiv art, der formodentlig har været i Danmark i årevis uden at blive bemærket. Den formerer sig med op til 500 æg per snegl per sæson, og flere generationer kan lægge æg samtidig, hvilket fører til en eksplosiv vækst.

Da sneglen har få naturlige fjender, er tidlig og målrettet indsats afgørende for at begrænse plagen. Haveselskabet understreger, at bekæmpelsen bør starte tidligt på sæsonen og omfatte både voksne snegle og æg. Ved at kombinere manuel fjernelse, fælder og forebyggende foranstaltninger som at fjerne skjulesteder og holde haven tør, kan haveejere reducere antallet af snegle betydeligt. Det er en vedvarende kamp, men med vedholdenhed kan man beskytte sine planter mod de frådende dræbersnegle





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Dræbersnegl Have Bekæmpelse Invasiv Art Snegle

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