Doulaer offerer alternativ hjælp under fødslen, men kritiseres for at være den eneste fødselshjælper

Some unauthorized childbirth assistants, also known as doulas, offer alternative assistance to pregnant women during childbirth. Some doulas provide mental support to the midwife, while others also offer to be the only midwife present. They participate in so-called home births without medical personnel, as reported by DR's research. However, the phenomenon has sparked debate, with two chief midwives, Jeanette Ziska and Trine Lind, questioning the competence of doulas to be the sole midwife in a birth. Jeanette Ziska is particularly critical of doulas offering to be the only midwife, stating that it is not acceptable for them to place themselves in a situation with such a high responsibility. She also emphasizes that doulas cannot replace a midwife and puts the woman and the child at risk.

Men hos nogle uautoriserede fødselshjælpere – også kaldet doulaer – kan gravide købe sig til alternativ hjælp under fødslen. Nogle doulaer tilbyder at være et supplement til jordemoderen – som mental støtte – mens andre også tilbyder at være den eneste fødselshjælper til stede.

De deltager altså ved såkaldte frifødsler, der foregår i hjemmet uden sundhedspersoner til stede, viser DR's research. Kun ganske få kvinder vælger at friføde, men fænomenet har den seneste tid vakt debat efter en række artikler iDerfor sætter de to chefjordemødre Jeanette Ziska og Trine Lind fra henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet spørgsmålstegn ved, om doulaerne har tilstrækkelige kompetencer til at være eneste hjælp ved en fødsel.

Jeanette Ziska er uforstående overfor, at doulaerne tør tilbyde at assistere ved fødsler alene, fordi der kan opstå alvorlige komplikationer. - Det er ikke i orden. De placerer sig selv i en situation med et meget stort ansvar. Og de udsætter kvinden og barnet for en risiko, som er helt urimelig, siger hun.

Chefjordemoder på Rigshospitalet, Trine Lind, understreger, at en doula kan være en god støtte for nogle kvinder under fødslerne. Men de kan ikke erstatte en jordemoder, mener hun. Ifølge Ann-Emilie Augustinus, en af de doulaer, der tilbyder at deltage ved frifødsler, kan en doula højne kvindernes sikkerhed. - At en partner skulle stå alene i situationen, er altid værre, end hvis der er en nabo, en veninde eller en doula med, der kunne bevare overblikket, siger hun.

Men de to chefjordemødre fraråder kraftigt gravide at friføde. Samtidig understreger Jeanette Ziska, at det naturligvis er kvinden selv, der beslutter, hvem der skal deltage som støtte under fødslen. - Men hvis du føder sammen med din veninde, din mor og din partner, så har de ikke taget penge for det. De fortæller dig ikke, at de hjælper dig og har specialiseret sig i det her.

Det er der, forskellen er kæmpestor for mig, siger Jeanette Ziska. I Danmark har en fødende ret til at få en jordemoder ud til sin hjemmefødsel – også selvom hospitalet på grund af risikofaktorer har frarådet, at fødslen foregår i hjemmet. Både Jeanette Ziska og Trine Lind anerkender, at hospitalerne selv kan bære en del af ansvaret.

- Når der opstår et behov for frifødsler og doulaer som et alternativ til det, der er på hospitalet, så skal vi jo også kigge indad og se på, hvad der gør, at det her behov opstår, siger Jeanette Ziska





