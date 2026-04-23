Donald Trumps Popularitet Falder Til Historisk Lavt Niveau

Flere meningsmålinger viser et markant fald i opbakningen til præsident Donald Trump, der nu befinder sig på et historisk lavt niveau. Udviklingen sker samtidig med udenrigspolitiske spændinger og økonomiske udfordringer.

Præsident Donald Trump s popularitet er i frit fald og befinder sig på et historisk lavt niveau for en amerikansk leder. Flere nyligt offentliggjorte meningsmåling er tegner et entydigt billede af en markant nedgang i opbakningen til præsidenten, hvor tallene konsekvent ligger i midten af 30’erne, afhængigt af det specifikke analyseinstitut.

Denne udvikling er særligt bemærkelsesværdig, da den ikke skyldes enkelte udsving, men snarere en vedvarende tendens over tid. Reuters-Ipsos måler opbakningen til 36 procent, mens Strength in Numbers-Verasight placerer den på 35 procent. AP-NORC rapporterer endnu lavere med 33 procent, og NBC News ligger på 37 procent. Samlet set indikerer disse målinger, at præsidenten i gennemsnit har en approval rating på omkring 37 procent.

Sådanne lave tal er usædvanlige i amerikansk politik. Historisk set har kun få præsidenter oplevet lignende bundniveauer over en længere periode. George W. Bush oplevede tilsvarende lave målinger i slutningen af sin embedsperiode, primært som følge af krigen i Irak og de efterfølgende udfordringer. Før ham var det Jimmy Carter i slutningen af 1970’erne, der kæmpede med en lignende mangel på folkelig opbakning, præget af økonomiske vanskeligheder og en energikrise.

Det, der adskiller Donald Trumps situation fra disse tidligere tilfælde, er den samtidige tilstedeværelse af flere negative faktorer og den vedvarende karakter af nedgangen. Mens tidligere præsidenter ofte har oplevet udsving i populariteten, er der i Trumps tilfælde ikke tegn på en stabilisering eller fremgang. Denne mangel på opadgående bevægelse er særligt bekymrende, da det gør det vanskeligere at vende udviklingen på kort sigt.

Det er en situation, der potentielt kan have betydelige konsekvenser for præsidentens evne til at gennemføre sin politiske dagsorden og genvinde vælgernes tillid. Udviklingen i Trumps popularitet sker på et tidspunkt, hvor USA er involveret i en eskalerende konflikt med Iran, hvilket skaber betydelig usikkerhed og bekymring både nationalt og internationalt. Samtidig kæmper administrationen med en række økonomiske udfordringer, herunder stigende inflation, høje brændstofomkostninger og en generel usikkerhed om den økonomiske fremtid.

Kombinationen af disse udenrigspolitiske spændinger og det økonomiske pres vurderes at have en direkte indflydelse på vælgernes vurdering af præsidenten. Mange vælgere udtrykker frustration over de stigende priser og den manglende økonomiske stabilitet, og de ser ud til at holde præsidenten ansvarlig for disse problemer. Derudover bidrager den geopolitiske usikkerhed i Mellemøsten til en følelse af uro og bekymring, hvilket yderligere underminerer tilliden til præsidentens lederskab.

Analytikere påpeger, at den vedvarende lave approval rating kan have alvorlige konsekvenser for Trumps politiske fremtid og hans muligheder for at blive genvalgt. Det er en situation, der kræver en grundig analyse og en strategisk tilgang for at forsøge at genvinde vælgernes tillid og vende udviklingen





