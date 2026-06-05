Donald Trumps fejring af USA's 250-årsdag bliver mere og mere politiseret

Præsidenten har sat en makeover i gang af det berømte vandspejl foran Lincoln Memorial i Washington D.C. og har også arrangeret en stor fejring af USA som nation. Men den amerikanske befolkning giver ham rekordlave meningsmålinger lige nu, og de aflyste kunstnere ser ud til at blive erstattet af politiske taler og et 'Make America Great Again'-rally.

Donald Trump s fejring af USA's 250-årsdag bliver mere og mere politiseret. Præsidenten har sat en makeover i gang af det berømte vandspejl foran Lincoln Memorial i Washington D.C. og har også arrangeret en stor fejring af USA som nation.

Men den amerikanske befolkning giver ham rekordlave meningsmålinger lige nu, og de aflyste kunstnere ser ud til at blive erstattet af politiske taler og et 'Make America Great Again'-rally. Mads Dalgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i USA og nuværende USA-rådgiver i forsvarsvirksomheden Terma, er lige nu i Washington og ser, hvordan fejringen fylder mere og mere i gadebilledet og medierne. Han mærker også, at USA-jubilæet har skabt en usikkerhed.

- Bekymringen generelt set i Washington er, at Donald Trump vil forsøge at gøre det til sit show, og at fejringen af USA bliver politiseret. Den amerikanske befolkning giver ham også rekordlave meningsmålinger lige nu, siger han. Birgitte Borup, international kommentator på Berlingske, er enig. Hun ser den todelte fejring som et tydeligt tegn på den splittelse, der præger USA nu.

- Fejringen er på vej til at blive en polariserende begivenhed frem for en samlende begivenhed, siger hun. - Det er symbolsk for det USA, vi har i dag, hvor vi har Trump og et regeringsniveau, der følger deres egne regler, og et mere officielt USA, der arbejder mere bredt for landet, på den anden side, tilføjer Birgitte Borup





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