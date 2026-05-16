Donald Trump var derinde, 'det var nok alkohol'

Bivirkningerne af Donald Trumps besøg i Kina er spekuleret i. Men en tidligere rådgiver kommer nu med en forklaring, hvor han diagnosticerer, at Trump var derinde for at 'tage en drink på en skål', og det var nok alkohol, som han stod for at drikke.

Rygterne florerer om, hvorvidt det var alkohol, Donald Trump drak tidligere på ugen under sit besøg i Kina. Nu svarer en tidligere rådgiver på spekulationerne.

USAs præsident, Donald Trump, tager en tår af en drink under en skål til en statsbanket torsdag med Kinas præsident, Xi Jinping, i Beijing. Foto: Evan Vucci/Reuters/Ritzau Scanpix Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i lang tid holdt sig helt fra alkohol. Det har han i hvert fald sagt. Men under sit besøg i Kina blev præsidenten dog fanget i et øjeblik, der har sat spekulationerne i gang, om hvorvidt han nu også er afholdsmand.

Billeder fra torsdagens statsbanket i Beijing viser angiveligt Trump løfte et glas under en skål og tager en tår. Ikke kun Trump, men også Kinas præsident, Xi Jinping, tager del i skålen med den ukendte væske. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix Hans storebror, Fred Trumps junior, døde som 42-årig efter et hjerteanfald, angiveligt på grund af alkohol. Derfor er det uklart, om det rent faktisk var alkohol eller ej





