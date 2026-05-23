Donald Trump: USA og Iran forhandlede en rammeaftale om fred nær færdigt

Det er USA's præsident, Donald Trump, der har offentliggjort en udmelding i forbindelse med de netop afsluttede forhandlingerne mellem USA og Iran. En rammeaftale er nærmest forhandlet på plads, og det eneste, der mangler, er de sidste detaljer. aftalen forventes at blive offentliggjort inden længe

En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads og mangler kun de sidste detaljer, skriver USA 's præsident, Donald Trump , på sit eget sociale medie.

En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads, med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande, skriver Trump. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft 'rigtig gode opkald' med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Qatar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner.

Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt, lyder det





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fred Forhandlinger Rammeaftale Usa Iran Donald Trump Hormuzstrædet Saudi-Arabien Qatar Israel Benjamin Netanyahu Forhandlingerne Freden Rammeaftalen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA's udenrigsminister: 'Fundamentet forbliver det samme' i Iran-forhandlingerMarco Rubio, USA's udenrigsminister, states that 'the foundation remains the same' in Iran negotiations, emphasizing that Iran must never obtain an atomic bomb.

Read more »

Ekspert med skræmmende udmelding om Donald Trump: Kan ende med at dræbe flere mennesker end HitlerIfølge eksperten kan Trump i værste fald ende med at koste flere menneskeliv end Adolf Hitler.

Read more »

Trump deler billede af GrønlandDonald Trump har delt et billede på Truth Social, der viser ham, der ser ud over en by, der ser ud til at være grønlandsk. Billedet viser Trump med et fast greb om en klippe i baggrunden. Trump har tidligere delt et billede af en by, som han ser ud over. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, har tidligere besøgt det arktiske område. Regeringslederen Jens-Frederik Nielsen (Demokraatit) og Grønlands minister for udenrigsanliggender, Múte B. Egede (IA), har haft et godt møde med udsendinge fra USA. Jens-Frederik Nielsen sagde, at de to havde understreget linjen, som den grønlandske regering har haft fra starten. Jeff Landry gentog onsdag, at USA har brug for at genopbygge sin tilstedeværelse i Grønland. USA har lige nu en enkelt militærbase i Grønland. Det er Pituffik Space Base, der tidligere var kendt som Thule-basen. USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, har også besøgt Grønland.

Read more »

Advokat Alexander Elgind: USA og Iran er godt i gang med forhandlingerneForhandlinger mellem USA og Iran viser fremskridt, og USA har muligvis noget at sige i løbet af de kommende dage. Udenrigsministeren er på besøg i Indien, og Pakistans hærchef har talt med den iranske udenrigsminister om en mulig afslutning af krigen.

Read more »