Donald Trump's Stock Transactions Raise Questions

A new report reveals that the US president, Donald Trump, has made thousands of stock transactions in the past three months. Trump's company has conducted over 3,600 stock transactions in the past three months, which is equivalent to more than 40 transactions per day. The president has publicly praised companies he has invested in before it became public knowledge that he had shares in them. In March, Trump invested at least seven times in the software company Palantir for a total of $530,000, which is equivalent to 3.4 million Danish kroner. He then praised the company in a post on his social media platform Truth Social. Palantir Technologies (PLTR) is said to have developed various tools used to identify targets in Iran, according to CNBC. However, Trump has not only invested in Palantir. He has also bought shares in companies such as NVIDIA, Microsoft, Amazon, Oracle, and Apple. The Trump family argues that the criticism of the president is unfounded. They claim that he does not have control over the transactions, which are handled through an external brokerage firm. The Trump Organization states that neither the president, his family, nor the Trump Organization have anything to say about selecting, controlling, approving, influencing, or achieving specific investments.

En ny rapport afslører, at den amerikanske præsident, Donald Trump , har foretaget tusindvis af aktiehandler de seneste tre måneder. Trumps holdingselskab har gennemført over 3.600 aktiehandler i løbet af de seneste tre måneder – svarende til mere end 40 handler hver dag.

Præsidenten har offentligt talt godt om virksomheder, som han har investeret i, før det er blevet offentligt kendt, at han har aktier i dem. I marts investerede Trump eksempelvis mindst syv gange i softwarevirksomheden Palantir for sammenlagt 530.000 dollar – svarende til 3,4 millioner kroner. Han roste derefter virksomheden i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Palantir Technologies (PLTR) har demonstreret imponerende militære kapaciteter.

Bare spørg vores fjender, skrev Trump. Softwarevirksomheden står angiveligt bag forskellige værktøjer, der er blevet brugt til at identificere mål i Iran, skriver CNBC. Men Trump har ikke kun investeret i Palantir. Han har også købt aktier i blandt andet NVIDIA, Microsoft, Amazon, Oracle og Apple.

Argumenterer Trump-familien for, at kritikken af ​​præsidenten er fuldstændig grundløs. De hævder, at han ikke har kontrol over handlerne, som foregår gennem et eksternt mæglerfirma. Hverken præsident Trump, hans familie eller Trump-organisationen har ikke noget at skulle have sagt, når det drejer sig om at udvælge, styre, godkende, påvirke eller opnå specifikke investeringer, lyder det fra Trump-organisationen ifølge The New York Times.

Ifølge amerikansk lovgivning skal præsidenten offentliggøre alle aktiehandler over 1.000 dollar senest 45 dage, efter at transaktionen er blevet afsluttet





