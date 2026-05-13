Donald Trump's Relationship with Xi Jinping and the Stakes

A former top advisor, John Bolton, has criticized President Trump's relationship with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, stating that they see him as an easy target. Trump has praised Xi Jinping in strong terms, but Bolton sees their relationship as 'not so good'.

Donald Trump er fra onsdag til fredag på statsbesøg i Beijing . En tidligere toprådgiver sætter ord på, hvordan han ser Trumps forhold til Xi. Der er ekstremt meget på spil.

Og derfor er forholdet mellem de to præsidenter afgørende. Men det er måske ikke så godt, som Donald Trump tror, mener en tidligere nær rådgiver. Han var tirsdag i København, hvor han var et af hovednavne ved Copenhagen Democracy Summit. Ikke mindst Donald Trumps tur til Kina, som er undervejs med præsidenten ombord på Air Force One i skrivende stund.

Og her var Bolton ikke sen til at sende en svada afsted mod sin tidligere chef, som han var national sikkerhedsrådgiver for mellem 2018 og 2019. Trump tror, at han er venner med Xi Jinping og Vladimir Putin. Men jeg tror, de ser ham som et let mål, lød det fra Bolton på scenen. Trump har flere gange tidligere rost den kinesiske præsident i stærke vendinger.

Og den amerikanske præsident har beskrevet sit forhold til Xi Jinping som 'meget godt'. John Bolton da han var national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump tilbage i 2018. Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix Det står med andre ord i skarp opposition til, hvad hans tidligere nationale sikkerhedsrådgiver mener. Netop John Bolton har efter sin tid som rådgiver for Donald Trump været en af den amerikanske præsidents mest prominente kritikere.

Og han lægger heller ikke skjul på, hvordan han selv under tiden som national sikkerhedsrådgiver var overrasket over præsidenten. Trumps beslutninger er i mange henseender udisciplineret, forklarede Bolton i Skuespilhuset. Om det bliver tilfældet, når den amerikanske præsident senere onsdag lander i Beijing, står ikke til at sige. Sådan så det ud, da Donald Trump og Xi Jinping mødtes i Sydkorea sidste år.

Torsdag står dagen på møder med Xi Jinping og en statsbanket om aftenen.





