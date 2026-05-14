Donald Trump og Xi Jinping mødes i Kina - bekymringer om våbenhandel til Taiwan

Et ventet møde mellem Donald Trump og Xi Jinping er natten til torsdag gået i gang i den kinesiske hovedstad. Forud for mødet har den amerikanske præsident nemlig udtalt, at han vil drøfte det amerikanske våbensalg til Taiwan med den kinesiske præsident. Og dét er en udtalelse, der har sat gang i bekymringer for de 23 millioner beboere på den selvstyrende ø, som Kina flere gange har gjort krav på.

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix, at Taiwan vil være blandt de vigtigste punkter på dagsordenen for mødet mellem Trump og Xi, og flere påpeger, at den kinesiske præsident vil kunne benytte muligheden til at lægge pres på Trump for at standse våbensalget til Taiwan.

"Bekymringen er, at Trump på en eller anden måde kunne give efter, når Xi Jinping presser ham, som han altid gør i denne sag," lyder vurderingen fra Julian Gewirtz, der er tidligere seniordirektør for Kina- og Taiwan-anliggender i det amerikanske Nationale Sikkerhedsråd, til BBC. Flere gange har Kina gjort krav på den selvstyrende ø, som USA har solgt enorme mængder våben til.

I årtier har USA afvist at anerkende Det Kinesiske Kommunistpartis krav på øen – og hvert år har USA leveret våben til Taiwan for milliarder af dollar. Men en ny våbenpakke til Taiwan til en værdi af 14 milliarder dollar står nu som et centralt omdrejningspunkt i sagen, skriver Og mange i Taiwan frygter ifølge mediet nu, at Xi vil bruge handelsaftaler under mødet til eksempelvis at svække den amerikanske støtte eller ændre den nuværende situation.

Der er helt klart bekymring for, at han (Trump, red. ) vil bytte det våbensalg væk i bytte for noget andet, hvad enten det er for hjælp i forhold til Iran eller en eller anden form for økonomisk indrømmelse, vurderer Jonathan Czin, der er forsker ved John L. Thornton China Center ved Brookings Institution, over for CBS News.

En tidligere højtstående embedsmand i den amerikanske regering – der ikke står frem med navn – ligeledes, at Xi under mødet muligvis vil forsøge at opnå visse indrømmelser fra Trump, som kineserne derefter kan offentliggøre: "En sådan indrømmelse kunne for eksempel bestå i at kritisere Taiwan, kritisere Taiwans præsident eller implicit indvilge i ikke at gennemføre den næste planlagte store våbenhandel med Taiwan," lyder det fra embedsmanden. Taiwans viceudenrigsminister, Chen Ming-chi, har dog tidligere givet udtryk for, at han betragter USA som en "pålidelig allieret" og ikke er bekymret for, at landet vil svigte Taiwan.

"Tror vi på USAs forpligtelse? Ja. De er vores pålidelige partner. Sandsynligvis den mest pålidelige partner," siger Chen Ming-chi





