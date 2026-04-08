Donald Trump og Alexander den Store: Drømme om Imperier og Krig i Det Moderne Århundrede

En analyse af lighederne mellem Donald Trumps udenrigspolitiske strategi og Alexander den Stores historiske erobringer, med fokus på forholdet til Iran og Mellemøsten. Artiklen udforsker historiske paralleller og de drivkræfter, der former geopolitiske spændinger.

Drømmer Donald Trump om at gentage Alexander den Stores bedrifter? I en tid præget af stigende spændinger mellem USA og Iran , giver historiske paralleller anledning til spekulationer om, hvorvidt den amerikanske præsident nærer ambitioner, der minder om den makedonske konges erobringstogt mod Perserriget for over to årtusinder siden. Denne tankevækkende analyse udforsker forbindelserne mellem Trumps udenrigspolitiske strategi og de historiske begivenheder, der formede oldtidens verden.

\Inspirationen til denne sammenligning hentes fra Jim Laceys bog “The First Clash”, der dykker ned i Slaget ved Marathon i 490 f.Kr. Dette slag, hvor Athen og dets allierede besejrede en overlegen persisk invasionsstyrke, ses som et vendepunkt i historien. Lacey argumenterer for, at denne sejr ikke blot var et enkeltstående militært sammenstød, men det første kapitel i Perserkrigene – en serie af konflikter, der var afgørende for at bevare den vestlige civilisation og demokrati. Det var disse krige, der lagde grunden til den europæiske kulturs vugge og udviklingen af demokratiet i det 5. århundrede f.Kr. Alexander den Store, der blev født i Makedonien i 356 f.Kr., arvede en magtbase, som hans far Filip 2. havde arbejdet hårdt på at udvide. Efter Filips død overtog den unge Alexander tronen og iværksatte et hævntogt mod Perserriget, angiveligt for at hævne mordet på sin far. Med dette som påskud indledte Alexander en serie af militære kampagner, der skulle omforme verden.\Alexander den Stores strategi og Trumps nuværende politik kan ses som parallelle. Alexander forstod, at en udmattelseskrig mod perserne ville være lang og potentielt nytteløs. I stedet anvendte han en genial taktik i Slaget ved Gaugamela i 331 f.Kr., hvor hans fodfolk marcherede i en skrå vinkel mod fjenden. Denne manøvre skabte et hul i den persiske frontlinje, hvilket tillod Alexanders kavaleri at trænge igennem med deres lange spyd og sikre sejren. Historien viser, at Alexanders erobringer førte til oprettelsen af et enormt imperium, der strakte sig fra Grækenland og Egypten til Indien. I dag forsøger Donald Trump at påvirke og kontrollere områder, der tidligere var under Alexanders herredømme, især med henblik på at udnytte de rige ressourcer, der findes i disse regioner. Parallellen mellem Alexander den Store og Trump er tydelig: Begge ledere har indledt militære operationer mod en gammel, autoritær magt – i Trumps tilfælde Iran – baseret på forestillingen om, at de repræsenterer en mere civiliseret og demokratisk tilgang. Trump forsøger ikke at opbygge et imperium, men at dominere regionen ved hjælp af militær magt og økonomisk indflydelse, med fokus på at kontrollere olieressourcerne. \Samtidig kan man finde ekkoer af gamle konflikter i nutidens verdensbegivenheder. Den jødiske fest Purim, der mindes den jødiske befolknings redning fra et folkemord i Perserriget, er et eksempel på historiens komplekse samspil. Ifølge “Esthers bog” i den jødiske bibel forsøgte den persiske rådgiver Haman at udrydde jøderne, men blev forpurret af dronning Ester og hendes onkel Mordecai. Denne begivenhed, der fandt sted i Perserriget, har genlyd i moderne tids konflikter, især i forholdet mellem Israel og Iran. Israels premierminister Benjamin Netanyahu henviser ofte til den historiske fjendskab mellem Iran og jøderne for at legitimere sit lands sikkerhedspolitiske prioriteter. Palæstina, der blev besat af Alexander for over 2.300 år siden, er i dag besat af Israel, hvilket yderligere komplicerer de politiske landskaber i regionen. Alexander erobrede Gaza, efter at lederen blev dræbt, og marcherede derefter mod Egypten. Han blev modtaget som en befrier og udråbte sig selv til Farao. Han beordrede opførelsen af byen Alexandria. Disse historiske begivenheder kaster lys over de langvarige spændinger og komplekse relationer, der fortsat præger Mellemøsten og resten af verden. Den komplekse sammenhæng mellem fortid og nutid giver indsigt i de drivkræfter, der former nutidens geopolitiske landskab





