Donald Trump nominerer Todd Blanche som USA's næste justitsminister

Præsident Donald Trump har udpeget den 51-årige advokat Todd Blanche som USA's næste justitsminister efter at have fyret den tidligere minister Pam Bondi. Det sker efter en periode med spekulationer om, hvem Trump ville pege på som Bondis efterfølger.

Derfor vækker det altid opsigt, når en præsident vælger at ændre sammensætningen af sin regering – særligt når det sker efter en offentlig og omdiskuteret fyring.

Det er netop situationen i USA, hvor præsident Donald Trump nu er klar med sit valg til posten som landets næste justitsminister. Nomineringen kommer få måneder efter, at den tidligere minister Pam Bondi blev afskediget, og dermed ser der ud til at være fundet en permanent løsning på en af administrationens mest centrale poster. Todd Blanche blev udpeget som fungerende justitsminister i april, kort efter at Pam Bondi forlod posten.

Siden da har han stået i spidsen for Justitsministeriet på midlertidig basis, men nu ønsker præsidenten at gøre udnævnelsen permanent. Før det kan ske, skal nomineringen dog godkendes af det amerikanske senat. Først derefter kan Todd Blanche formelt tiltræde som landets justitsminister. Valget kommer efter en periode med spekulationer om, hvem Trump ville pege på som Bondis efterfølger.

Den 51-årige Todd Blanche har en lang juridisk karriere bag sig. Han er uddannet advokat og har tidligere arbejdet som anklager, inden han trådte ind i den politiske verden. Under Pam Bondi fungerede han som vicejustitsminister og var dermed en del af ministeriets øverste ledelse. Ifølge flere amerikanske medier skyldtes fyringen af Pam Bondi utilfredshed med hendes håndtering af de såkaldte Epstein-filer, der i længere tid har været genstand for stor offentlig interesse og debat.

Nu satser Donald Trump på Todd Blanche som den person, der skal stå i spidsen for USA’s Justitsministerium fremover. Mette Frederiksen har fået ny regering på plads: Nu bryder Lars Løkke tavshede





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