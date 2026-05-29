Donald Trump meddeler, at han vil træffe en endelig beslutning om en mulig aftale med Iran

USA's præsident har fastslået, at han vil gå i det såkaldte 'Situation Room' for at træffe en beslutning om en mulig aftale med Iran. Blandt andet skal Iran gå med til aldrig at have atomvåben, og Hormuzstrædet skal åbnes øjeblikkeligt.

I opslaget fremgår det ikke, præcist hvornår Trump vil træffe en beslutning. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale vedrørende konflikten mellem de to lande - men uden at der var hold i disse. Blandt andet skal Iran gå med til aldrig at have atomvåben, og Hormuzstrædet skal åbnes øjeblikkeligt.

- Skibe, der er fanget i strædet på grund af vores fantastiske og hidtil usete flådeblokade, som nu vil blive ophævet, kan begynde processen med at 'vende hjem!

' - Sig HEJ til jeres koner, ægtemænd, forældre og familier fra mig, jeres yndlingspræsident! , skriver Trump. USA har indført en flådeblokade af iranske skibe og havne. Donald Trump har tidligere fastslået, at han ville opretholde blokaden, indtil der er indgået en aftale.

Krigen mod Iran begyndte, efter at Israel og USA i fællesskab udførte angreb på Iran den 28. februar i år. Trump har begrundet krigen med, at Iran ikke må udvikle atomvåben. Siden krigens begyndelse har Hormuzstrædet, der er en maritim flaskehals for 20 procent af verdens olie og gas, været de facto lukket af Iran. Fredag skriver Trump, at Hormuzstrædet skal åbnes, uden at der skal betales afgifter, og at der skal være uhindret skibstrafik i begge retninger.

Efterfølgende mødtes delegationer fra USA og Iran den 11. april til forhandlinger i Pakistans hovedstad. Det er første gang, at de to lande har mødtes til forhandlinger om konflikten. Blandt andet skal Iran gå med til at åbne Hormuzstrædet, uden at der skal betales afgifter, og at der skal være uhindret skibstrafik i begge retninger.

