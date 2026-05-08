Donald Trump kritiserer billetpriserne til VM-finalen

Præsidenten Donald Trump har kritiseret de massive billetpriser til VM-finalen i New Jersey, hvor billetter til finalen er blevet solgt videre for millioner af kroner. Han pegede på, at høje billetpriser risikerer at holde almindelige amerikanere væk fra stadionerne.

Præsidenten vurderer at priserne er skudt helt i vejret. Men meget tyder på at end ikke den mest magtfulde mand i vesten kan ændre på det.

Billetter til finalen denne sommer bliver solgt videre for millioner af kroner på nettet, og USA’s præsident lægger ikke skjul på, at han synes udviklingen er voldsom — særligt hvis almindelige amerikanere bliver presset ud af tribunerne. Priserne på gensalgsmarkedet til VM-finalen 19. juli på MetLife Stadium i New Jersey har sendt chokbølger gennem amerikanske medier.

Nogle billetter er blevet annonceret til over to millioner dollar, mens gennemsnitsprisen til finalen ligger tæt på 13.000 dollar — langt højere end ved VM-finalen i Qatar i 2022.

"Jeg ville bestemt gerne være der, men jeg ville heller ikke betale det, hvis jeg skal være helt ærlig," siger Donald Trump til avisen. Donald Trump pegede især på, at høje billetpriser risikerer at holde almindelige amerikanere væk fra stadionerne.

"Hvis folk fra Queens og Brooklyn og alle de mennesker, der elsker Donald Trump, ikke kan komme ind, ville jeg blive skuffet. Men samtidig er det en fantastisk succes. Jeg vil gerne have, at de mennesker, der stemte på mig, også har mulighed for at komme afsted," siger Donald Trump til New York Post. FIFA-præsident Gianni Infantino har samtidig afvist kritikken af de massive billetpriser.

Ved en konference i Beverly Hills forklarede han, at verdensmesterskabet følger markedets regler — især i USA, hvor gensalg af billetter er lovligt. FIFA peger på, at der allerede er registreret omkring 500 millioner billetønsker til turneringen, som spilles i USA, Canada og Mexico. Mens billetsalget buldrer afsted, ser situationen anderledes ud hos hotelbranchen. Amerikanske hoteller i værtsbyerne melder om lavere efterspørgsel end forventet, selv om turneringen nærmer sig med hastige skridt.

Tal fra American Hotel & Lodging Association viser, at næsten 80 procent af hotellerne ligger under de oprindelige forventninger. Særligt internationale gæster holder sig tilbage. Branchen peger blandt andet på visumproblemer, høje rejsepriser og geopolitisk uro som årsager. VM 2026 bliver det største nogensinde med 48 landshold og 104 kampe fordelt på 16 værtsbyer i Nordamerika. Trump ønsker en lavere pris – men får ikke lo





