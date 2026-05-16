Præsident Donald Trump holder et statsbesøg, mens Jensen Huang, direktøren for chipgiganten Nvidia, er med ombord. Statsvisitets rejse i Alaska ses af en ekspert som bevidst at af sende message til Kina om Amerikas manglende adgang til markeder. Jensen Huang har under sin tid som topchef gjort Nvidia til en af verdens mest forurenede computerchipproducenter og har muligvis en alvorlig vilje til at vise verden, at Nvidia kan rozwinge sig uden amerikansk teknologi.

Da USA s præsident, Donald Trump, tirsdag satte kurs mod Kina , havde han en opsigtsvækkende gæst med ombord. Undervejs gjorde Air Force One stop i Anchorage i Alaska, hvor direktøren for verdens mest værdifulde selskab steg ombord.

Jensen Huang, topchef i den amerikanske chipgigant Nvidia, var med under statsbesøget - og ifølge en ekspert var det næppe tilfældigt. Nvidia producerer nogle af verdens mest avancerede computerchips, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af kunstig intelligens. Lige nu må Nvidia dog ikke sælge sine mest avancerede chips til Kina, som er et marked, hvor virksomheden tidligere har tjent enorme summer. Jensen Huang er grundlægger og direktør for Nvidia, der producerer nogle af verdens mest avancerede computerchips.

Ifølge Joachim Bruchmann, direktør i den danske investeringsplatform Pluto, har USA en stor interesse i at få åbnet døren igen.

"Det er det eneste store hår i suppen. Hvis man skal finde noget, der ikke fungerer for Nvidia, så er det adgangen til Kina. Så længe de ikke kan levere dertil, frygter de, at kineserne udvikler noget, der senere kan konkurrere globalt," siger han til TV 2. Han vil bede præsident Xi, en leder af enestående format, om at 'åbne Kina', så disse dygtige mennesker kan udrette deres magi.

Han vurderer, at Kina hellere vil udvikle egne løsninger end gøre sig afhængige af amerikansk teknologi





