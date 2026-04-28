Donald Trump evakueret efter skyderi i Washington – Kong Charles på statsbesøg i USA

USA's præsident Donald Trump blev evakueret efter et skyderi under korrespondentmiddag i Washington, mens Storbritanniens kongepar Charles III og dronning Camilla ankommer til USA for et vigtigt statsbesøg. Samtidig satte en kenyanisk løber verdensrekord ved London Marathon.

Donald Trump gav i nat et opsigtsvækkende interview med CBS News, hvor han blandt andet kommenterede den dramatiske skyderiepisode, der fandt sted under den årlige korrespondentmiddag i Washington , D.C. natten til søndag dansk tid.

USA's præsident og flere andre højtstående gæster blev evakueret, efter at en bevæbnet mand åbnede ild i nærheden af Washington Hilton Hotel. Den formodede gerningsmand, den 31-årige Cole Thomas Allen fra Californien, blev anholdt og forventes mandag at blive stillet for en dommer. Han var ifølge FBI bevæbnet med gevær, håndvåben og knive. Trump udtalte i interviewet, at episoden havde forenet ham og pressen, hvilket faldt i god jord hos flere af de tilstedeværende journalister.

Storbritanniens kongepar, Charles III og dronning Camilla, ankom mandag aften dansk tid til USA, hvor de skal foretage et fire dages statsbesøg. Det er kongens første officielle besøg i USA siden hans tronbestigelse i 2022 efter sin mors død, dronning Elizabeth II. Besøget er afgørende for at styrke forholdet mellem USA og Storbritannien, men det sker i en tid, hvor relationen mellem de to lande er blevet beskrevet som kølig af flere analytikere.

Under besøget vil kongeparret møde med amerikanske embedsmænd og deltage i en række officielle arrangementer, der skal vise den fortsatte alliance mellem de to nationer. I sportens verden skabte den kenyaniske løber Sabastian Sawe historie ved London Marathon, hvor han som den første nogensinde gennemførte et maratonløb på under to timer. Sawe sejrede med en tid på 1 time, 59 minutter og 30 sekunder, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på over 21 kilometer i timen.

Denne præstation har vakt stor opmærksomhed i løbermiljøet, og mange spekulerer nu i, om det er muligt at løbe endnu hurtigere. I Danmark har Salling Group varslet højere priser i supermarkederne på grund af den fortsatte uro i Mellemøsten, hvilket ifølge Nordeas forbrugerøkonom Ida Marie Moesby vil ramme flere dagligvarer, herunder brød, mælk og kød.

Samtidig har et klip fra korrespondentmiddagen i Washington gået viralt, hvor en gæst ved navn Michael Glantz blev fanget på kamera, mens han fortsatte med at spise sin aftensmad, trods skyderiet





