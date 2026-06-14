Donald Trump annoncerer ny atomaftale med Iran - men advarer om ultimativt alternativ

Præsident Donald Trump har via Truth Social meddelt, at en ny atomaftale med Iran er på vej, samtidig med at han udsender en skarp advarsel til Teheran om konsekvenserne, hvis aftalen ikke underskrives.

I forbindelse med de igangværende forhandlinger mellem USA og Iran om et nytt atomtillæg annoncerede amerikansk præsident Donald Trump via sit altejlige medie Truth Social , at en aftale er på plads.

I opslaget understreger Trump, at Iran under ingen omstændigheder vil få adgang til atomvåben, og at Hormuzstrædet forbliver åbent for international sejlads. Aftalen er dog endnu ikke undertegnet, og Trump har tidligere annonceret lignende fredsaftaler, der aldrig blev realiseret. Denne gang ledsagede han sin meddelelse af en markant advarsel til Iran, hvis landet nægte at underskrive.

Han skrev for at håbe, at processen vil være hurtig og problemfri, men tilføjede, at USA har et ultimativt alternativ klar, om nødvendigt - et alternativ, han håber aldrig skal anvendes. Han uddybede dog ikke, hvad dette alternativ konkret består i. Trump påstod yderligere, at hans relation til Teheran er den bedste nogen sinde mellem en siddende amerikansk præsident og den iranske regering.

Den planlagte ceremoni for undertegnelsen forventes at finde sted i løbet af søndagen, men det er uvist om den vil gennemføres som annonceret





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