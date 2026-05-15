Donald Trump afveg fra præsidenters linje og talte med den kinesiske præsident om USA's våbensalg til Taiwan

Donald Trump talte med den kinesiske præsident Xi Jinping på toppmødet mellem USA og Kina. Han afveg fra tidligere præsidenters linje og talte med kineseren om USA's våbensalg til Taiwan.

Der blev talt"om Taiwan " på toppmødet mellem den amerikanske og den kinesiske præsident. Det siger Donald Trump , mens han er på vej tilbage til Washington om bord på Air Force One efter to dage i Beijing.

På spørgsmålet om, hvorvidt han ser en kamp for selvstændighed for Taiwan, svarede han: "Jeg kommenterede det ikke, jeg lyttede til ham. " Trump tilføjede, at den kinesiske leder har "stærke" følelser, når det kommer til Taiwan. Taiwan er en ø, der ligger omkring 180 kilometer øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat. Øen har sin egen valuta, sit eget politiske og retlige system og er ikke underlagt Kina.

Kina betragter Taiwan som sit territorium og har ikke udelukket at bruge militær magt for at tage kontrol over øen. Forud for toppmødet mellem Donald Trump og Xi Jinping sagde Trump, at han ville tale med den kinesiske præsident om USA's våbensalg til Taiwan. Dermed afveg han fra tidligere præsidenters linje, hvor man har insisteret på ikke at rådføre sig med Kina om emnet.

På vej tilbage til Washington fredag siger Trump, at han vil tage en beslutning vedrørende våbensalget inden for kort tid





