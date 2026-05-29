Domstol: Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center inden 14 dage

En dommer i Washington D.C. har afgjort, at Donald Trumps navn skal fjernes fra alle skilte og officielt materiale fra Kennedy Center, da kun Kongressen kan ændre navnet på kulturinstitutionen.

Kennedy Center er en af USAs mest prestigefyldte kulturinstitutioner, beliggende i Washington D.C. og opkaldt efter den tidligere præsident John F. Kennedy. Siden åbningen i 1971 har centret været et symbol på kunst og kultur, men i de seneste år er det blevet centrum for en politisk strid.

Sidste år udpegede præsident Donald Trump en ny direktør og bestyrelse, som hurtigt besluttede at ændre institutionens navn til The Trump Kennedy Center. Skiltene blev skiftet dagen efter, men nu har en distriktsdommer sat en stopper for det. Dommer Christopher Cooper afgjorde, at navneændringen er ulovlig, da det kun er den amerikanske kongres, der har beføjelse til at ændre navnet på en national kulturinstitution. Sagen blev anlagt af et demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus, og dommeren gav medhold.

Inden for 14 dage skal Trumps navn fjernes fra alle skilte, officielle dokumenter og materiale. Dommen er en sejr for dem, der mener, at Kennedy Center bør bevare sin oprindelige identitet uden politisk indblanding. Kennedy Center blev grundlagt som et levende mindesmærke for John F. Kennedy og har i årtier huset forestillinger inden for opera, ballet, teater og musik. Det årlige Kennedy Center Honors hylder kunstneres livsværk.

Trump har tidligere kritiseret centret for at være elitært og ønskede at sætte sit eget præg. Efter at have udskiftet bestyrelsen blev navneændringen gennemført hurtigt, men mødte modstand fra både demokrater og nogle republikanere, der mente, at det var en politisering af kulturen. Dommer Coopers afgørelse henviser til en lov fra 1964, der specifikt giver Kongressen ret til at ændre navnet. Sagsøgeren, demokraten fra Repræsentanternes Hus, argumenterede for, at ændringen var et angreb på institutionens integritet.

Nu skal centret vende tilbage til sit oprindelige navn, medmindre Kongressen vedtager en ny lov. Reaktionerne har ikke ladet vente på sig. Flere kulturpersonligheder har udtrykt lettelse over dommen, mens Trumps støtter kalder den et angreb på præsidentens initiativer. Kennedy Center har traditionelt været upolitisk, men Trumps indsættelse af egne folk i bestyrelsen har skabt debat.

Dommeren understregede, at selvom præsidenten har indflydelse på udnævnelser, kan han ikke på egen hånd omdøbe institutioner, der er oprettet ved lov. Sagen kan nu ankes, men indtil videre står dommen ved magt. Dommen pålægger centret at fjerne alle spor af Trumps navn inden for 14 dage, herunder skilte, brevpapir og hjemmeside. Overholdelse vil blive overvåget af retten.

Trump har kaldt dommen politisk motiveret, men juridiske eksperter støtter den. Afgørelsen sender et signal om, at loven står over præsidentielle ønsker, og at kulturelle institutioner skal beskyttes mod politisk manipulation. Det er en påmindelse om magtens tredeling og vigtigheden af at respektere de demokratiske processer, der ligger til grund for nationens kulturelle arv





