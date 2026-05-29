Dommer truet med tæsk under U15 kamp i Lemvig

En far til en spiller truede dommer Søren Buhl med tæsk under en U15 fodboldkamp mellem Lemvig IF og Hanstholm IF. Dommeren ringede efter politiet, og hændelsen har vakt bekymring i fodboldmiljøet om forældres opførsel.

Til en U15 fodboldkamp i Lemvig blev dommer Søren Buhl truet med tæsk af en far til en spiller. Hændelsen fandt sted torsdag aften under en kamp mellem Lemvig IF og Hanstholm IF.

Bare tre minutter inde i første halvleg uddelte Søren Buhl et rødt kort til en spiller fra Hanstholm IF. Det fik faren til at eksplodere i raseri. Han begyndte at råbe ad dommeren og kom med trusler. Søren Buhl forsøgte at nedtrappe konflikten ved at bede faren om at forlade området.

Faren gik et stykke væk, men vendte sig om og sagde: 'Du kan bare vente til kampen er færdig, så venter jeg på dig, så får du nogle tæsk ude på parkeringspladsen.

' Efter den trussel ringede Søren Buhl til politiet, som hurtigt ankom til stedet. Hændelsen har vakt stor opmærksomhed i fodboldmiljøet og rejser spørgsmål om forældres opførsel ved børnekampe. Jens Rohde, formand for Danske Fodbolddommere, udtaler, at trusler mod dommere desværre er blevet alt for almindelige, og at problemet nu er rykket fra kamppladsen ud til forældrene.

'Vi har alt for mange episoder med forældre, som ikke tåler deres børns modgang på banen,' siger han. DBU meldte i 2023 om en mangel på 800 til 1.000 dommere i breddefodbolden. Selvom der i 2025 blev uddannet 208 nye dommere, er episoder som denne med til at skræmme både nuværende og potentielle dommere væk.

Jens Rohde understreger, at det er svært at fastholde dommere, når de udsættes for trusler, men at fodbolddommeri stadig er en fornøjelse, når forældre opfører sig ordentligt. Formanden for Hanstholm IFs ungdomsafdeling, Sune Andersen, tager skarpt afstand fra hændelsen.

'Vi er utrolig rystede og kede af det. Det er synd for dommeren og for børnene. Vi gør meget for at understrege, at det bare er fodbold,' siger han. Klubben har ikke tidligere oplevet noget lignende, og det er endnu uklart, hvilke konsekvenser sagen vil få for den pågældende far.

Søren Buhl selv har det fint dagen efter, men er stadig chokeret. Han har fået stor opbakning fra DBU og lokalt. Trods hændelsen glæder han sig til at dømme igen fredag aften.

'Jeg tror, det kan være med til at ryste oplevelsen ud af kroppen,' siger han. Hændelsen understreger behovet for respekt for dommere og forældres ansvar for at skabe en god stemning ved børnekampe





