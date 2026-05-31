En frivillig fodbolddommer blev udsat for trusler fra en forælder under en kamp, men efter at have delt sin historie, har han modtaget betydelig opbakning. Hændelsen understreger behovet for at sikre et trygt miljø for alle frivillige i sport.

Søren Buhl, en frivillig fodbolddommer, blev udsat for trusler fra en forælder under enkamp, hvor han dømte. Efter at have delt sin historie offentligt, har han modtaget en overvældende støtte fra både sit personlige netværk og den faglige dommercommunity.

Hændelsen fandt sted, da han viste et rødt kort til en spiller fra Hanstholm IF, hvilketgjorde en far til en af spillerne rasende. Manden udtalte direkte trusler mod Søren Buhl, herunder at han ville vente på ham på parkeringspladsen efter kampen for at give ham 'tæsk'. Dommeren følte sig囂ør frygt og chok, og træneren og andre forældre var også chokerede og uforstående.

Alligevel valgte Søren Buhl at vende tilbage som dommer allerede fredag aften, hvor han blev mødt med stor anerkendelse fra spillere og tilskuere. Han understreger, at det er vigtigt at skabe et sikkert miljø for frivillige i sport, og han er glad for, at det var ham selv og ikke en ung dommer, som oplevede dette. Han håber, at hændelsen kan bidrage til en bedre dialog om forældres adfærd ved børnekampe, og opfordrer til kun at hensende positive tilråb.

Hans egen søn er også frivillig fodbolddommer, og Søren er taknemmelig for, at sønnen ikke blev udsat for lignende behandling





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fodbold Dommer Trusler Forældre Opbakning Frivilligt Arbejde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Børnefamilier får fødevarecheck, mens Yderlige nyheder får adgang til amerikanske 250-dollar-sedlerOmkring halvdelen af børnefamilierne kan nu få udbetalt deres fødevarecheck på 2.500 eller 5.000 kroner, afhængig af ydelsen. Samtidig får USA rekvisit, der kan bruges til at producere 250-dollar-sedler med Donald Trumps ansigt, mens internationale politiske spørgsmål og danske lokale begivenheder også gør sig gældende.

Read more »

Dommer truet med tæsk under U15 kamp i LemvigEn far til en spiller truede dommer Søren Buhl med tæsk under en U15 fodboldkamp mellem Lemvig IF og Hanstholm IF. Dommeren ringede efter politiet, og hændelsen har vakt bekymring i fodboldmiljøet om forældres opførsel.

Read more »

Dommer truet efter rødt kort i U15-kamp; Vingegaard hylder Sepp KuscherNyt fra den danske sport: I en U15-fodboldkamp i Danmark uddelte dommer Søren Buhl et rødt kort, hvilket fik en far til at true med vold efter kampen. Samtidig brillerede Jonas Vingegaard i Giro d'Italia, hvor han hyldede holdkammeraten Sepp Kuscher efter sejr. Desuden brød der ild ud i en skov i Ikast, og fødevarechecker til familier udbetales i juni.

Read more »

Dommer beordrer Trumps navn fjernet fra Kennedy CenterEn bestyrelse udpeget af præsidenten besluttede at ændre Kennedy Centers navn, så det omfattede Trump.

Read more »