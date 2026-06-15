Dommen i Marius Borg Høibys sag falder i dag: Kolossal betydning for det norske kongehus

I dag falder dommen over Marius Borg Høiby, der er tiltalt for vold, narkotika og fire voldtægter. Sagen har skadet tilliden til det norske kongehus, og dommens strenghed vil blive afgørende for kongehusets fremtidige position, forklarer ekspert.

I løbet af sagen mod Marius Borg Høiby har flere tiltalepunkter samlet sig, og i dag falder dommen i en sag, der har fået en kolossal betydning for det norske kongehus, ifølge DR's kongehusekspert Thomas Larsen.

Over en lang række retsdage i Oslo tingrett er anklagerne blevet udfoldet for offentligheden, og de omfatter vold og mishandling i nære relationer, overtrædelse af tilhold, narkotikalovgivning, trusler samt fire voldtægter. Anklagerne kræver en fængselsstraf på syv år og syv måneder, mens forsvaret anbefaler 1,5 år for de dele, hvor Høiby har indrømmet skyld. Høiby har erkendt dele af anklagerne, men nægter skyld i de mest alvorlige punkter om vold og voldtægt.

Sagen har været en lang og smertefuld proces, som har fået nordmænd og hele verden til at følge med tæt, bemærker Larsen. Den eneste gode nyhed er måske, at der nu sættes et punktum, hvilket kan afgive et første afsæt for, at kongehuset kan begynde at komme videre og lægge sagen bag sig. Alligevel spøger flere andre sager i kulissen, hvilket er sjældent for et kongehus at blive ramt af så hårde skandaler samtidig.

Især Mette-Marit har været i fokus og har mødt kraftig kritik for sin rolle i Marius' sag samt for sin forbindelse til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Dette har ført til et fald i tilliden til kongehuset, og i februar nåede monarkiets opbakning til en rekordlav procentdel i en meningsmåling. Hendes kroniske lidelse, lungefibrose, er også blevet værre, og for nylig meddelte Kongehuset, at tilstanden nu er meget alvorlig.

Ifølge Larsen har sagen mod Marius Borg Høiby været den mest ødelæggende for kongehuset, fordi den har ført til, at nordmænd i lang tid har kunnet se ned i anklager og et synderegister, der har fået dem til at stille spørgsmålstegn ved kongehuset som institution. Derfor vil graden af alvorligheden i dommen have betydning for det reparationsarbejde, som kongehuset skal iværksætte.

Jo milder en dom, desto større chance for videreudvikling vurderer Larsen, der også peger på, at mange nordmænd nu er klar til at give kongehuset en chance for at rette op. Dommen vil blive varslet via en liveblog, der starter senere på morgenen





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