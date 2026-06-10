Dom i drabsforsøg i København; flere国内外 nyheder inklusive inflation, skyderier og politimanøvrer

En oversigt over vigtige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder en dom i et drabsforsøg i København, et droneforploy på Bornholm, nye ansættelser på Det Kongelige Teater, anholdelser i forbindelse med skyderier, et masseskyderi i Sydafrika, stigende inflation i Danmark, demonstrationer i Mexico, sigtelser for hvidvask med cigaretter, ændringer i musikfestival lineup og politiske udmeldinger om moms og diplomatiske spændinger.

En 33-årig mand er blevet idømt straf for sin rolle i et drabsforsøg i juni sidste år, hvor en 39-årig mand og en 20-årig kvinde blev udsat for et skyderi med en AK47 fra en lejlighed på Teglholmsgade i København .

Den 33-årige fik en koordinerende opgave ved at bringe en 21-årig mand fra Vestjylland, der har tilstået drabsforsøget og er dømt til 12 års fængsel, til hovedstaden. To andre mænd på henholdsvis 32 og 28 år, der også var tiltalt, blev frifundet. Derudover har pakistanske myndigheder oplyst, at angreb rettet mod provinserne Khost, Kunar og Paktika har kostet 11 børn, en kvinde og en ældre mand livet.

Bornholms Politi har indført et midlertidigt droneforbud i Allinge fra den 10. juni til den 14. juni af sikkerhedsmæssige årsager. Anna Balslev er blevet udpeget som ny husinstruktør ved Det Kongelige Teater med en kontrakt på fire år til sommeren 2031, hvor hun afløser Morten Kirkskov. Hun udtrycker ambitionen om at fortsætte med at fortælle historier til hele Danmark.

I en anden sag har Københavns Politi anholdt to 18-årige kvinder, en med tyrkisk og en med ukrainsk statsborgerskab, sigtet for medvirken til et skyderi, hvor en 17-årig dreng skød mod en lejlighedsdør i Bispeparken. Den 17-årige dreng er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse og drabsforsøg. I Sydafrika er mindst 12 personer dræbt og ni såret i et masseskyderi i en ulovlig bosættelse ved Johannesburg. Politiet mistænker ti formodede gerningsmænd, der kørte væk i en hvid bil; motivet er ukendt.

Danmark oplever for tredje måned i træk stigende inflation; i maj steg forbrugerprisindekset med 1,9 procent, primært drevet af hotel- og brændstofpriser. I Mexico blokerede demonstranter adgangen til et VM-stadion på grund af læreres utilfredshed med arbejdsforhold, hvilket presidenten kalder en provokation. National Enhed for Særlig Kriminalitet har sigtet fem personer for hvidvask og skattesvig vedrørende illegal cigaretproduktion for cirka 62 millioner kroner.

I forbindelse dermed blev to mænd sigtet for at have etableret en fabrik, der producerede mindst 32 millioner cigaretter, og andre for at have opbevaret 9,6 millioner samt hvidvasket mindst 185.000 kroner. Musikfestival Grøn Koncert har valgt rapperen Sivas som ny åbningskunstner efter Benny Jamz blev fjernet på grund af en dom for trusler og knivbesiddelse. Endvidere har den russiske ambassadør i Danmark beskyldt Nato for provokationer efter DR-afdækning af russiske krigsforberedelser.

Den nye danske regering har tilkendegivet hensigten at sænke momsen på frugt og grønt, og skatte- og vækstministeren har indkaldt detailbranchen til drøftelser





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