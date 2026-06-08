Dokumentarinstruktøren Louise Unmack Kjeldsen om overgangsalderen

Louise Unmack Kjeldsen har lavet en dokumentar om overgangsalderen, hvor hun selv også søger efter svar om sin egen erfaring med denne livsfase. Hun taler om, hvordan hun selv følte sig deprimeret og ledte efter svarene på nettet, før hun besluttede at lave dokumentaren. Hun peger også på, hvordan kvinder i overgangsalderen ofte bliver behandlet på en måde, der ikke er respektfuld eller forstående.

Hun var i starten af 50'erne, børnene var selvkørende, karrieren gik strålende, og nu skulle hun og hendes mand ud at rejse og nyde deres genvundne frihed.

Louise Unmack Kjeldsen havde altid haft et godt sovehjerte, men pludselig lå hun vågen om natten og så mørket forvandle sig til daggry. Hun begyndte at føle sig deprimeret og vågnede med mismod over, hvad livet havde i vente. Dokumentarinstruktøren spekulerede over, om der var noget, der påvirkede hende, og om der var følelser, hun ikke havde bearbejdet. Men det var der ikke rigtigt, og alting gik faktisk godt.

Ud på de sene nattetimer begyndte hun at google sine symptomer og kom ind i Facebook-grupper for kvinder i overgangsalderen. Her kunne hun spejle sig i deres fortællinger. - Jeg følte, jeg kom ind i en hemmelig verden, hvor der var mange kvinder over hele kloden, der forsøgte at få svar på, hvad der skete, siger hun. Tirsdag morgen, opstod.

Louise Unmack Kjeldsen ville gerne give svarene til alle de kvinder, som også sad og ledte på nettet. Søgen efter svarene tog hende rundt i hele verden, hvor hun mødte mange kvinder, der kunne fortælle lignende historier om overgangsalderens gener. Undervejs i processen måtte hun dog sande, at det nok ikke ville blive helt så nemt at give dem det, de ledte efter. Overgangsalderen havde aldrig rigtig fyldt i Louise Unmack Kjeldsens bevidsthed.

Hun vidste, at man kunne få hedeture, og at man holdt op med at menstruere. En gynækolog konstaterede på et tidspunkt ret tørt, at hendes æggestokke 'lignede små, visne grene', og det var ligesom det. Hun troede ikke, at det var noget, der skulle fylde i hendes liv, og hun havde egentlig tænkt, at hun bare kunne ignorere det.

'Det kommer du over. Kvinder er altid gået i overgangsalder. Det går over.

' - Jeg kommer fra en generation, hvor det hører med at være kvinde, at man har menstruationssmerter, og hvis du er en rigtig kvinde, så føder du dit barn i smerte. Du skal amme dit barn, fordi det er det mest naturlige, selvom dine brystvorter bløder, siger Louise Unmack Kjeldsen. - Jeg blev faktisk vred. Efter et par gange slog jeg i bordet og insisterede på at komme til en gynækolog, siger hun.

Vreden og indignationen over den måde, lægen havde behandlet hende på, blev en god drivkraft i hendes søgen på svar fra forskningens verden. - Det kunne være fantastisk, hvis det var sådan, at man havde ret til en samtale om overgangsalderen, siger Louise Unmack Kjeldsen. Instruktøren peger på, at kvinder blandt andet inviteres til tarmscreeninger og mammografier, fra de er fyldt 50 år. Det samme bør ifølge hende også gælde overgangsalderen.

Vil gerne lave ny film om ti år I begyndelsen af sin research om overgangsalderen tog Louise Unmack Kjeldsen til en konference om menopause. Her var der mange modsatrettede konklusioner. Nogle forskere fortalte, at hormonterapi ved overgangsalderen øger risikoen for demenssygdommen Alzheimers, mens andre vurderede, at det kunne forebygge Alzheimers. Til gengæld fik hun kontakt til en førende amerikansk forsker, som hun efterfølgende besøgte.

Forskeren fortalte, at mens der findes en del viden, er der også meget, man endnu ikke kan sætte to streger under, eftersom de store, langstrakte studier på området stadig mangler. - Det frustrerede mig, fordi jeg så gerne ville kunne servere de her klare svar, som min ambition med dokumentaren var. Hun begyndte i stedet at grave i, hvorfor der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, og hvordan man gennem tiden har set på overgangsalderen.

Det er endt med at blive omdrejningspunktet for dokumentaren, men Louise Unmack Kjeldsen drømmer stadig om at kunne give kvinderne alle svarene. - Jeg ville ønske, at jeg kunne lave en film igen om ti år, hvor der er flere klare svar, siger den i dag 61-årige instruktør. På trods af det er instruktøren meget tilfreds med dokumentaren.

Ved premieren på filmfestivalen CPH:DOX fortalte både kvinder i overgangsalderen, unge kvinder og mænd hende, at filmen havde påvirket dem, og at de har fået en lidt større forståelse for denne livsfase. - De er ikke alene. De skal slå i bordet, og de skal tages alvorligt, siger Louise Unmack Kjeldsen





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