Dokumentar afslører svigt i tvangsbortadoptioner – politikere kræver handling

DR's dokumentarserie 'Når staten bortadopterer' har udløst voldsom kritik fra politikere på tværs af partier. Serien dokumenterer hjerteskærende sager om børn, der oplever systemsvigt i forbindelse med tvangsbortadoptioner, herunder den opsigtsvækkende historie om Gustav, der blev afleveret på en parkeringsplads af sine adoptivforældre. Politikere opfordrer til handling, herunder midlertidige pauser i tvangsbortadoptioner og en styrkelse af børnenes retssikkerhed.

Politikere bruger stærke ord som skuffelse og forargelse efter at have set DR's dokumentarserie 'Når staten bortadopterer'. Serien afslører hjerteskærende sager om børn , der gennemgår tvangsbortadoptioner, og som ifølge eksperter og politikere er blevet svigtet af systemet. En af de mest opsigtsvækkende beretninger handler om Gustav, der efter en bortadoption blev afleveret tilbage til sin oprindelige plejefamilie på en parkeringsplads af sine adoptivforældre, der fortrød deres beslutning.

Gustav er stadig tre et halvt år gammel og bor midlertidigt hos plejefamilien. Dokumentaren sætter fokus på kritik af de procedurer, der fører til tvangsbortadoptioner. Anbefalinger om grundige overdragelser og længere integrationsperioder overtrædes angiveligt, hvilket psykologer advarer om kan være skadeligt for børnene. Liberal Alliance er dybt bekymret over de afslørede svigt og ønsker en ny socialminister indkaldt til samråd, så snart der er dannet en ny regering. Partiet overvejer at foreslå en midlertidig pause i tvangsbortadoptioner, da de tvivler på den etiske og moralske forsvarlighed ved fortsætte i lyset af de grove lovsvigt og grelle sager. Kathrine Daugaard, socialordfører for Liberal Alliance, udtrykker bekymring for, om kommunerne har økonomiske incitamenter til at bortadoptere, da det er billigere end at have børnene i plejefamilier. Partiet foreslår også en ny forvaltningsdomstol, der kan træffe hurtige afgørelser i sager om bortadoption, og bøder til kommuner, der bryder loven. Socialdemokratiet fastholder dog, at tvangsbortadoptioner skal støttes, hvis kommunen og Ankestyrelsen vurderer det som den rette vej for barnet. Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet understreger, at man tager udgangspunkt i barnets bedste og samtidig ønsker bedre retssikkerhed og oprettelse af fejl og mangler. Danmarksdemokraterne, repræsenteret af Karina Adsbøl, blev dybt berørt af dokumentaren, som hun beskriver som et statsligt omsorgssvigt. Hun mener, der er behov for en minister, der sætter sig i spidsen for at forbedre vilkårene for bortadopterede børn og involverer fagfolk i en arbejdsgruppe. Hun kritiserer, at børn behandles som ludobrikker og mangler kærlighed, omsorg og en tryg opvækst. SF's socialordfører, Astrid Carøe, påpeger, at Barnets Lov, der blev vedtaget i juni 2023 med intentionen om at give udsatte børn færre skift og en tryg start, ser ud til at have den modsatte effekt. Hun kalder på handling, når børn ender i en venteposition i deres mest afgørende år, og ønsker et bedre system med færre skift mellem familier. Socialdemokratiet har ikke yderligere kommentarer til artiklen, men det noteres, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale i 2020 ønskede, at flere udsatte børn skulle bortadopteres for at opnå tryghed, kærlighed og stabilitet. Siden da er antallet af tvangsbortadoptioner mere end fordoblet. Den daværende socialminister, Sophie Hæstorp Andersen, udtalte i februar, at adoption er afgørende for nogle udsatte børn, og at systemet omkring national adoption fungerer, så det er klar til at tage imod børnene. Kommunernes Landsforening har afvist at give yderligere kommentarer udover dem, der fremgår i dokumentaren. Plejeforældrene Michael Rasmussen og Lotte Nygaard, der modtog Gustav tilbage på parkeringspladsen, fortæller om deres oplevelse i dokumentaren. Sagen om Gustavs omskiftelige barndom rejser store spørgsmål om systemets evne til at sikre stabile og trygge opvækstvilkår for børn, der er fjernet fra deres biologiske forældre





