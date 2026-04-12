DMI samler forskning på dmi.dk: Bedre adgang til viden om vejr, klima og mere

DMI integrerer sin forskningsaktivitet på dmi.dk, hvilket forbedrer tilgængeligheden for forskere, journalister og offentligheden. Det forældede research.dmi.dk lukkes ned, og al forskningsrelateret information samles ét sted for at skabe en mere brugervenlig og fremtidssikret platform.

DMI 's vejrudsigter, varsler, viden og data er baseret på anvendt forskning. Omkring en tredjedel af DMI 's ansatte er forskere og udviklere, der er tilknyttet de to forskningsafdelinger: Vejrforskning og Nationalt Center for Klimaforskning . DMI udvikler avancerede modeller, der kan forudsige en bred vifte af fænomener, lige fra vejrforhold og oversvømmelser til klimaforandringer og spredning af stoffer i atmosfæren eller havet.

Denne forskning er afgørende for at forstå og forberede samfundet på de udfordringer, der følger med klimaændringer og ekstreme vejrhændelser. DMI's arbejde medfører en dybere forståelse af atmosfærens og havenes dynamik, hvilket igen er afgørende for at forbedre prognoser og fremskrivninger. Dette er centralt for at sikre, at samfundet er i stand til at træffe informerede beslutninger vedrørende infrastruktur og andre investeringer, der er essentielle for en bæredygtig fremtid.\Forskning er en integreret del af DMI's daglige virke, hvilket understreger betydningen af en synlig og let tilgængelig platform for forskningsdata. Den tidligere, separate hjemmeside research.dmi.dk er nu lukket ned, og DMI's forskningsaktiviteter er blevet integreret på dmi.dk. Dette skridt er taget for at samle og synliggøre DMI's forskning som en essentiel del af det samlede digitale univers. Ifølge Julia Sommer, leder af vejrforskning, vil denne ændring gøre forskningen mere synlig og tilgængelig for alle, der benytter DMI's viden. Der var flere årsager til denne sammenlægning: Den gamle hjemmeside var teknologisk forældet, og ønsket var at skabe en moderne og fremtidssikret løsning, hvor forskningen er integreret i instituttets digitale økosystem. Integrationen af forskningsaktiviteterne på dmi.dk sikrer en mere intuitiv og brugervenlig oplevelse for alle brugere.\Den nye forskningsportal er blevet lanceret i en simpel, moderne og brugervenlig udgave. Formålet er at forbedre adgangen til forskningsbaseret viden for både interne og eksterne brugere. Ulrik Smith Korsholm, vicedirektør, fremhæver, at forskere fra hele verden vil få lettere adgang til DMI's forskning, hvilket også vil lette etableringen af faglig kontakt. Denne øgede tilgængelighed kan potentielt skabe stor værdi for samfundet. For eksterne brugere betyder det en mere intuitiv adgang til vigtig information. Journalister, der søger baggrundsviden om eksempelvis ekstreme vejrhændelser, klimaforandringer eller vindressourcer, vil nu kunne finde eksperter, projekter og publikationer samlet ét sted. Den nye forskningssektion vil også være på engelsk for at lette adgangen for det internationale forskningsmiljø og DMI's internationale samarbejdspartnere. Nedlukningen af den gamle research-hjemmeside forventes at være fuldført i løbet af marts, samtidig med at den nye forskningssektion er fuldt implementeret på dmi.dk. Dette samler alle forskningsaktiviteter på en enkelt platform og er et vigtigt skridt mod en mere sammenhængende, sikker og fremtidssikret digital formidling af instituttets forskning til gavn for både forskere og offentligheden





