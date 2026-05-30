DMI ruller nyt tørkeovervågningssystem med fire indikatorer ud

Det nye DMI‑system samler temperatur, nedbør, jordfugtighed og vandbalance i et interaktivt kort, så myndigheder, landmænd og haveejere kan følge tørkeudviklingen på nationalt og kommunalt niveau og planlægge vandingen i tide.

DMI har netop lanceret et nyt tørkeovervågning ssystem, der samler fire centrale indikatorer til et samlet billede af tørkestatus i Danmark. Systemet er udviklet for at give både myndigheder, landmænd, haveejere og andre interessenter et tydeligt overblik over, hvor tørt det er i øjeblikket og hvordan tørken kan udvikle sig i de kommende uger.

Ved at kombinere data om temperatur, nedbør, jordfugtighed og vandbalance i et interaktivt kort kan brugerne se både nationale tendenser og detaljer på kommunalt niveau. Systemet viser også prognoser, så beslutningstagere kan planlægge vandingsbehov i god tid og undgå både over‑ og underforsyning. Den nye tørkeovervågning er et svar på de stigende temperaturer og længere tørkeperioder, som forskerne knytter til den globale opvarmning.

Professor Michael Butts, som har været med til at udvikle siden, forklarer, at tørke i Danmark hidtil har været en mindre betragtet problemstilling, men at fremtidige klimaudsigter peger på hyppigere og mere alvorlige tørkeepisoder. Systemet gør det muligt at identificere tørkeudbrud, før de rammer afgrøder og vandforsyninger, og dermed give landbruget et redskab til at tilpasse sig i tide.

Kommunerne får gratis adgang til data på deres område, men dataene er ikke så detaljerede, at de kan anvendes på enkeltmark eller matrikel. Tørke påvirker mange sektorer: afgrøder kan miste udbytte, fødevarepriser kan stige, og behovet for kunstvanding kan blive større. Derudover truer tørke bygninger, veje og jernbaner, øger risikoen for skov- og naturbrande samt sænker vandstanden i søer og vandløb, hvilket påvirker vandkvalitet, grundvand og dyreliv.

Systemet illustrerer, hvordan tørke udvikler sig fra en længstvarende mangel på nedbør til en udtørring af de øverste jordlag, videre til vandmangel i grundvandet. Med de fire indikatorer - temperatur, nedbør, jordfugtighed og vandbalance - får brugerne et mere præcist og helhedsorienteret billede af tørkens omfang og kan træffe bedre beslutninger for fremtiden





