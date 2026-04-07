DM i Skills i Hjørring truet af stormskader: Kapløb med tiden for 70.000 gæster

Kraftig storm i Nordjylland har forårsaget store skader på telte til DM i Skills i Hjørring, hvilket skaber usikkerhed om arrangementets gennemførelse. Et kapløb med tiden er i gang, mens byen forbereder sig på at modtage 70.000 gæster.

70.000 gæster forventes til Hjørring , men efter voldsomme stormskader er det blevet et kapløb med tiden. Fem enorme telte, der tilsammen dækker 22.000 kvadratmeter, og som skal huse DM i Skills i Hjørring om blot fjorten dage, har lidt store skader under søndagens kraftige storm i Nordjylland. Stormen, der rasede i weekenden, har forårsaget ødelæggelser på fem af de store telte, der skal danne rammerne for DM i Skills i Hjørring om to uger.

Selvom den officielle melding fortsat er, at arrangementet vil blive gennemført, er det endnu usikkert, om tidsplanen kan overholdes, og om skaderne vil have økonomiske konsekvenser. Arbejdet med at nedtage og reparere teltene er allerede i fuld gang, og arrangørerne forventer først at have et komplet overblik over stormens konkrete omfang onsdag. Teltene er allerede rejst i Park Vendia. Om blot to uger er det planen, at op mod 70.000 gæster skal strømme til Hjørring for at overvære DM i Skills. Men efter weekendens storm er det nu usikkert, om byen kan blive klar i tide til at modtage det store antal besøgende. Det er en kæmpe udfordring for arrangørerne og byen, der nu står over for et intenst kapløb med tiden for at sikre, at arrangementet kan gennemføres som planlagt. De massive skader på teltene rejser spørgsmål om, hvorvidt de kan repareres hurtigt nok, eller om der er behov for alternative løsninger for at kunne huse alle de forventede besøgende og afvikle de mange konkurrencer og aktiviteter, der er planlagt.





nordjyskedk / 🏆 16. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

DM I Skills Hjørring Stormskader Telte Arrangement

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

