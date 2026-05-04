Djævlen ifører sig Prada 2: En Kæmpe Succes i Biograferne

Den længe ventede efterfølger til 'Djævlen ifører sig Prada' har overgået alle forventninger og sat nye rekorder for Meryl Streep med en imponerende debutweekend i biograferne.

Den længe ventede fortsættelse til den elskede film 'Djævlen ifører sig Prada' har haft en imponerende debutweekend i biograferne verden over. Filmen, der er en efterfølger til kultklassikeren fra 2006, har ikke blot overgået forventningerne, men har også sat nye rekorder for Meryl Streep , der genoptager sin ikoniske rolle.

Indtægterne fra åbningsweekenden overstiger dem, som den originale film genererede, og markerer det højeste billetsalg ved en amerikansk premiere i Streeps lange og succesfulde karriere. Den massive interesse fra publikum vidner om filmens fortsatte appel og den stærke tilknytning, mange har til karaktererne og historien. Konkret indtjente 'Djævlen ifører sig Prada 2' hele 233 millioner dollars – svarende til næsten 1,5 milliarder danske kroner – i løbet af sin første weekend.

Af disse indtægter stammer 491 millioner kroner fra biografer i USA og Canada alene. Denne imponerende start har fået brancheanalytikere til at kalde filmen for en sensationel succes, især i betragtning af dens genre som en komediefilm. David A. Gross, analytiker fra Franchise Entertainment Research, udtaler, at det er en exceptionel premiere for en film af denne type. Succesen skyldes i høj grad en stærk appel til et specifikt publikum: kvinder og teenagere.

Ifølge data fra PostTrak, et førende markedsundersøgelsessystem for filmindustrien, udgør kvinder hele 76 procent af biografgængerne til 'Djævlen ifører sig Prada 2'. Desuden har 74 procent af de adspurgte seere oplyst, at de 'helt sikkert ville anbefale' filmen til deres venner og familie, hvilket indikerer en høj grad af tilfredshed og positiv mund-til-mund reklame. Denne positive feedback forventes at bidrage til filmens fortsatte succes i de kommende uger.

Udover den imponerende billetsalg har udgivelsen af 'Djævlen ifører sig Prada 2' også haft en bemærkelsesværdig effekt på interessen for originalfilmen. Siden optakten til efterfølgerens premiere har der været en stigende efterspørgsel efter at genopleve den første film. Streamingplatforme og DVD-udlejninger har oplevet en markant stigning i antallet af visninger, hvilket tyder på, at mange fans ønsker at genbesøge den verden og de karakterer, de lærte at elske i 2006.

Denne fornyede interesse for originalen er et tydeligt tegn på, at 'Djævlen ifører sig Prada' har opnået en status som en tidløs klassiker, der fortsat engagerer og underholder publikum. Det er også et eksempel på, hvordan en vellykket efterfølger kan revitalisere interessen for en etableret franchise og skabe en positiv spiral af engagement og indtægter. Fremtiden ser lys ud for 'Djævlen ifører sig Prada'-universet, og fans kan med spænding se frem til potentielle yderligere kapitler i historien.

Den nuværende succes bekræfter, at der stadig er en stor appetit på historier om mode, ambitioner og de udfordringer, der følger med at navigere i en kompleks verden





