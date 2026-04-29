Djævelens advokat i en tid med stigende krigsfare

I en tid med stigende krigsfare og forenklede argumenter om god og ond, er det vigtigt at lege djævelens advokat for at sikre en grundig debat. Historien viser, at magtforholdets ændringer ofte fører til krige, og vi står nu over for en lignende udfordring med krigene i Ukraine og Mellemøsten. Dette debatindlæg argumenterer for, at vi skal udfordre forudindtagede meninger og bruge internationale organisationer som FN til at finde løsninger.

I krisetider eller under krig forekommer der ofte forenklede argumenter med en udbredt opdeling i god/ond og rigtig/forkert. Derfor kan det at lege djævelens advokat være en fornuftig start.

Alternativet kan være, at en mand står og begejstret vifter med et flag og råber: Vi de gode har vundet! Mens resten af kloden er blevet ubeboelig. At lege djævelens advokat betyder at argumentere imod en udbredt holdning, idé eller beslutning, selv om man ikke nødvendigvis selv er uenig. Formålet er at belyse svagheder, udfordre forudindtagede meninger og sikre en grundig debat eller test af et standpunkt.

Gennem historien har vi set perioder, hvor magtforholdene ændrer sig, hvilket ofte fører til flere krige og borgerkrige. I nyere tid så vi dette i Første Verdenskrig, hvor 15-22 millioner mennesker døde, heraf cirka halvdelen civile. Efter krigen opstod tanken om at etablere Folkeforbundet i 1919 for at forhindre fremtidige krige. Desværre blev dette ikke en succes, og vi fik Anden Verdenskrig fra 1939 til 1945, hvor 60-75 millioner mennesker døde, hvilket svarer til cirka 3 procent af verdens befolkning.

Af disse var to tredjedele civile og en tredjedel soldater. Efter Anden Verdenskrig opstod tanken om at etablere FN i 1946 for at forhindre fremtidige krige. Trods dette er 30-100 millioner mennesker døde enten på grund af krigshandlinger eller eftervirkningerne af disse fra 1946 til i dag. I de seneste år er magtbalancen ved at ændre sig på verdensplan, hvilket giver anledning til bekymring for flere krige og borgerkrige.

Vi ser allerede dette nu med krigene i Ukraine og i Mellemøsten. Disse krige kan udvikle sig til store krige, måske endda til en tredje verdenskrig med brug af atom- eller brintbomber, som flere analytikere ser som en mulighed. I krisetider eller under krig forekommer der ofte forenklede argumenter med en udbredt opdeling i god/ond og rigtig/forkert.

Derfor kan det at lege djævelens advokat være en fornuftig start, hvor efterfølgende diplomati og brug af internationale organisationer som FN kan finde løsninger, som parterne i konflikterne kan leve med. Alternativet kan være, at en mand står på en lille ø i Stillehavet og begejstret vifter med et flag og råber: Vi de gode har vundet! Mens resten af kloden er blevet ubeboelig. Dette er et debatindlæg.

Krig FN Djævelens Advokat Ukraine Mellemøsten

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine skifter til decentraliseret og vedvarende energi efter russiske angrebRussiske angreb på ukrainske kraftværker har tvunget landet til at omstille sig til et mere decentraliseret og vedvarende energisystem. Et decentraliseret elnet anses for essentielt for at modstå hybride angreb, og muligheden for 'ø-drift' (off grid) med husbatterier, solceller og elbiler øger modstandsdygtigheden.

Read more »

Rusland lider massive tab i Ukraine: 'Man taler ikke om det'Krigen i Ukraine skulle have været ovre på få dage. Men nu trækker den ud, og Putin presses mere og mere.

Read more »

Tragisk ulykke i Tivoli og nyt håb i MellemøstenTo børn er alvorligt kvæstet i en ulykke i Tivoli, mens der samtidig er tegn på et potentielt gennembrud i konflikten i Mellemøsten, hvor Iran har fremsat et nyt forslag til USA.

Read more »

Længe ventede prisfald aflyses: Nu kan prisen i supermarkedet stige igenKrisen i Mellemøsten forventes at give prisstigninger i de danske supermarkeder.

Read more »

Israelsk ambassadør skal stå skoleret efter anklager om stjålet korn fra UkraineStrid mellem Israel og Ukraine kan være under opsejling, efter skibe angiveligt lastet med stjålet ukrainsk korn er sejlet ind i Haifa.

Read more »

Kæmpe krise mellem Ukraine og Israel: Ét skib er i centrum for det heleDen ukrainske præsident har nu blandet sig i sagen, der mere og mere ligner en krise mellem Ukraine og Israel.

Read more »