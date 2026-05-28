DJ-formand erkender kendskab til ulovlig praksis på TV 2: Jeg har ikke overvejet min egen rolle

Allan Boye Thulstrup, formand for Dansk Journalistforbund, står fast på sin position trods kendskab til overenskomststridige udbetalinger til medlemmer på TV 2 i 2023. Han påtager sig ansvar for uklar kommunikation, men afviser at træde tilbage.

Dansk Journalistforbund s formand Allan Boye Thulstrup afviser, at den seneste sag om ulovlige udbetalinger til medlemmer på TV 2 har fået ham til at overveje sin egen fremtid som formand.

I et interview med Journalisten siger han, at han var bevidst om praksissen, da den fandt sted i 2023, og at han er tilfreds med, at kapitlet nu bliver lukket. Han erkender, at han har været en del af historien, men mener stadig, at han er den rette til at lede forbundet. Sagen drejer sig om, at DJ i forbindelse med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på TV 2 i 2023 udbetalte kompensation til omkring 270 medlemmer.

Det er et brud på overenskomsten, og DJ skal betale en bod på en million kroner. TV 2 har i en pressemeddelelse givet udtryk for, at stationen føler sig ført bag lyset, da DJ i første omgang benægtede, at praksissen havde fundet sted på TV 2. Allan Boye Thulstrup påtager sig ansvaret for den uklare kommunikation og siger, at det er hans fejl, at han ikke talte med TV 2s HR-direktør Lars Novrup tidligere.

Han vil dog ikke betegne det som en løgn, men snarere som en misforståelse eller dårlig kommunikation. Han understreger, at han har haft konstruktive drøftelser med TV 2 i forlængelse af sagen, og at de har landet et forlig. Alligevel erkender han, at det kræver hårdt arbejde at genoprette tilliden. I forliget fremgår det, at de overenskomststridige udbetalinger kun er sket én gang de seneste ti år, nemlig i 2023.

Det tidsperspektiv skyldes en forældelsesfrist, og det er ikke undersøgt, om der var tilsvarende udbetalinger i 2014. Der er også dialog med DR om mulige lignende sager, men Allan Boye Thulstrup kan hverken be- eller afkræfte, om det også har fundet sted der. Han forklarer, at forhandlinger er fortrolige, og at man først kan være åben, når de er afsluttet. Set fra medlemmernes side er sagen ikke klædelig for DJ, indrømmer han, og han forstår, hvis medlemmerne undrer sig.

Han forsvarer dog sin håndtering og siger, at de har forsøgt at være åbne, men at fortrolige forhandlinger sætter grænser. Sagen har også sat fokus på den redaktionelle uafhængighed i Journalisten, hvis chefredaktør også er kommunikationschef i DJ. Der er derfor udpeget en intern redaktør for historier om DJ for at sikre uafhængighed.

Allan Boye Thulstrup afviser at træde tilbage og henviser til, at det er op til medlemmerne på det kommende delegeretmøde i april at bestemme, hvem der skal være formand. Han erkender, at det havde været bedre at melde sagen ud på en anden måde, men nu er forliget indgået, og han ser frem til at genopbygge tilliden mellem DJ og TV 2





